Çiftçi, spor salonu ve sporcu fabrikasındaki çalışmaları inceledi

ULUSLARARASI STANDARTLARA
UYGUN BASKETBOL SAHASI
Çayırova’nın ikinci spor salonu olacak ve tamamlanmasının ardından 11 branştan sporcunun, spor ve antrenman yapmasına olanak sunacak proje, nice milli sporcunun Çayırova’dan yetişmesine de olanak sunacak. Birçok spor salonu imkanıyla sadece gençlere değil tüm Çayırovalılara hizmet edecek Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, 7’den 70’e tüm Çayırovalıların faydalanabileceği bir şekilde tasarlandı. Ayrıca Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA), standartlarına uygun bir şekilde uluslararası spor müsabakası yapılmasına olanak sağlayacak şekilde hazırlanan basketbol sahası da Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın yeni yuvası olacak.
“GÜÇLÜ BİR İMZA ATIYORUZ”
Buradaki çalışmaları gözlemleyen Başkan Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları aktardı; “Geleceğin yıldız sporcuları ve şampiyonlarının yetişeceği kapalı spor salonu ve sporcu fabrikamızda sona doğru yaklaşıyoruz. Her tuğlasında emek, her adımında hayal olan bu yatırımla Çayırova’mızın spor vizyonuna güçlü bir imza atıyoruz.”
(Ömer İLGEÇ)