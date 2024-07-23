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Çiftçi, Türkiye 14.’sünü Makamında Ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, YKS sınavı eşit ağırlık puan türünde Türkiye 14.’sü olan Zeynep Karakaş ve ailesini makamında ağırladı.

Çiftçi, Türkiye 14.'sünü Makamında Ağırladı

23 Temmuz 2024 Salı 12:57

‘Eğitim Önceliğimiz, Çocuklarımız Geleceğimiz’ anlayışıyla ilçedeki çocuklar ve gençlerin gelecekleri için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, YKS sınavında derece elde eden Çayırovalı öğrenci Zeynep Karakaş’la bir araya geldi. Karakaş ve ailesini makamında ağırlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, başarılı öğrenciye günün anısına hediye de takdim etti. Karakaş ve ailesiyle sohbet eden Çiftçi, Türkiye 14.’sü olan Karakaş’a bundan sonraki eğitim hayatında da başarılar diledi. Çiftçi, konu hakkında şu açıklamada bulundu; “YKS Eşit Ağırlık kategorisinde Türkiye 14.’sü olan Zeynep Karakaş kızımızı ve ailesini ağırlamaktan mutluluk duyduk. Zeynep kızımızın başarısıyla gururlandık. Yolu ve bahtı açık olsun.” Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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