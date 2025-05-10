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Çocuk kulüplerinde ‘Anneler Günü’ etkinliği

Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde Anneler Günü’ne özel etkinlikler düzenlendi. Çayırovalı minikler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları gösterileri, anneleri için sahneledi ve büyük alkış aldı..

Çocuk kulüplerinde ‘Anneler Günü' etkinliği

10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:19

 Çayırovalı miniklerin eğitim yuvası olan ve onların geleceğe daha özgüvenli bir şekilde hazırlanmasına olanak sağlayan Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde, bugün birbirinden renkli gösteriler sahnelendi. Anneler Günü’ne özel öğretmenleriyle birlikte hazırlanan minikler, annelerini duygulandıracak sürprizler de yaptı. Çayırova’daki 8 bilgi evinde gerçekleştirilen ‘Anneler Günü’ etkinlikleri kapsamında, ilk olarak annelere, çocuklarının kendi sesinden ‘Anneler Günü’ mesajları dinletildi. Daha sonrasında ise miniklerin sahnelediği gösteriler beğeniyle izlendi. Anneler Günü etkinlikleri, düzenlenen oyunlar ve hediye takdimiyle programlar sona erdi.

 

‘DİRENİŞİN SEMBOLÜ DABKE DANSI’

Öte yandan Emek Mahallesi’nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Çocuk Kulübü öğrencileri, özel bir gösteri sahneledi. Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çeken Çayırovalı minikler ve öğretmenleri, Özgür Filistin için, Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte ‘Direnişin Sembolü Dabke Dansı’ gösterisi gerçekleştirdi. Öğrenciler gösteri sonunda, “Çocuklar Ölmesin, Annesiz Kalmasın” yazılı pankartı da açtı. Öğrencilerin bu duyarlılığı büyük alkış aldı.

(Ömer İLGEÇ)

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