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Çöp konteynerleri yenileniyor

Dilovası'nda temizlik ve çevre düzenini artırmak amacıyla eski çöp konteynerlerini yenileme çalışmalarına başlandı. Mevcut eski konteynerler modern ve dayanıklı yeni modellerle değiştiriliyor.

Çöp konteynerleri yenileniyor

02 Eylül 2024 Pazartesi 16:25

 Yenilenen konteynerler, hem görsel açıdan ilçeye modern bir görünüm kazandıracak hem de hijyen ve kullanım açısından önemli iyileştirmeler sağlayacak. Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dilovası'nın temizliği ve çevre düzeni bizim için büyük önem taşıyor. Tamiri mümkün olmayan eski çöp konteynerleri zamanla kullanım ömrünü doldurdu ve bu durum hem hijyen hem de estetik açıdan sorunlara yol açıyordu. Bu nedenle, yeni ve dayanıklı konteynerlerle bu eksiklikleri gidermeye karar verdik. Yenilenen konteynerler, vatandaşlarımıza daha temiz ve düzenli bir çevre sunacak" dedi. 
 Başkan Ömeroğlu, projeyle birlikte ilçede temizlik standartlarını yükseltmeyi ve çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, bu tür çalışmaların devam edeceğini ve vatandaşların da çevreye duyarlılığının önemine dikkat çekti. Yenileme çalışmaları kapsamında eski konteynerler, çeşitli noktalarda yenileriyle değiştirilmeye başlanacak. Belediye yetkilileri, çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanacağını belirtti. KOCAELİ (İHA).
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