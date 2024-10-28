Cumhuriyet ateşi sonsuza kadar yanacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yüzyılı geride bırakan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunun, zorluklar ve imkânsızlıklar içinde el ele vererek bir millet oluşunun en anlamlı ifadesidir. Yok edilmeye çalışılan bir milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında kenetlenerek bağımsızlık ve özgürlük tutkusuyla zafere yürüyüşüdür.

Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir bağımsızlık mücadelesi ile 7’den 70’e kahramanca savunulan bu vatan toprakları, aziz milletimizin özgürlük uğruna tek yürek çarpıştığı destansı Kurtuluş Savaşı'yla kazanılmıştır. Bu şanlı mücadelenin sonucunda da Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Türk milletinin fertleri olarak Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir mutluluk, gurur ve heyecanla kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, bu özel günün yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bir ruh olduğunu hepimizin hatırlaması gerekiyor. Yüzyıl önce olduğu gibi bugün de Türk milletini yıkmak için planlar yapanlar olduğu gerçeğini unutmadan her zamankinden daha fazla kenetlenmeliyiz.

CUMHURİYET SONSUZA KADAR YAŞAYACAK

Sinsi planlarla, darbe girişimleriyle, terör eylemleriyle üzerimize gelenlere en güzel cevabı Millî Mücadele döneminde olduğu gibi el ele bir araya gelerek vereceğiz. Hainler son olarak geçtiğimiz hafta TUSAŞ’da yaptıkları saldırıyla da Türk milletinin ulaştığı güçten ne kadar korktuklarını göstermişlerdir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bu büyük milletin azmini hiçbir güç kıramayacak. Hainlere inat daha çok birlik olacağız, canla başla daha çok çalışacağız ve Cumhuriyet ateşini sonsuza kadar yakacağız. Aziz Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En Büyük Eserimdir’ diyerek gelecek nesillere emanet ettiği, yüksek karakterine en uygun ve milli iradenin vücut bulduğu demokrasinin temel taşı Cumhuriyeti nesiller boyu güçlü bir şekilde yaşatacaktır. Bu duygularla; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere; bu toprakları vatan yaparak bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Aziz milletimizin ve Darıcalı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”