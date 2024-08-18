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Cumhuriyet Bulvarı'nda bisiklet yolu yenilendi

İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda bisiklet yolunun silinen boyaları yenilendi.

Cumhuriyet Bulvarı'nda bisiklet yolu yenilendi

18 Ağustos 2024 Pazar 20:08

  
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla, Cumhuriyet Bulvarı'nda bisiklet yolunun silinen boyaları yenilendi. Bisiklet yollarının daha estetik bir görünüme kavuşması için gerçekleştirilen çalışmalar düzenli olarak kent genelinde devam edecek. Ekipler, bulvar üzerinde vatandaşların oturup dinlendiği kent donatılarına da vernik uygulaması yapıyor. Dış etkenlere, darbelere ve deformasyonlara karşı korumak için gerçekleştirilen vernik uygulaması kent donatılarının daha da uzun ömürlü kullanılmasını sağlıyor. 
                                  


İHA
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