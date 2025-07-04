Daha temiz bir Darıca için yaz mesaisi başladı

Darıca Belediyesi, her yaz olduğu gibi bu yaz da mahallelerde kapsamlı bir temizlik ve çevre düzenleme çalışmasını başlattı. Mahalle mahalle yürütülen kapsamlı temizlik ve bakım hizmetleriyle hem doğanın korunması amaçlanıyor hem de vatandaşlara daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Darıca Belediyesi, yaz aylarında çevreyi korumak ve doğal yaşam alanlarını iyileştirmek amacıyla kapsamlı bir temizlik ve bakım onarım çalışması başlattı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan çevre ve bakım ihtiyaçlarına karşılık olarak, belediye ekipleri sahada hummalı bir çalışma yürütüyor. Mahallelerde gerçekleştirilen temizlik seferberliği kapsamında; yol kenarlarında ve boş arazilerde büyüyen otlar biçiliyor, asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları yapılıyor, yeşil alanlarda bakım ve onarımlar tamamlanıyor, cadde ve sokaklar titizlikle yıkanıyor, ayrıca iri hacimli atıklar toplanarak çevre kirliliği önleniyor.

YAZ BOYUNCA HER MAHALLEDE DEVAM EDECEK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hummalı bir şekilde devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Temiz bir çevre hem doğamızın korunması hem de vatandaşlarımızın yaşam konforu açısından büyük önem taşıyor. Yaz aylarında çevre düzenlemelerine özel bir hassasiyet gösteriyor, mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma kapsamında her mahallemizde belirli periyotlarla detaylı temizlik ve bakım onarım çalışmaları yaz boyunca devam edecek” dedi.

DOĞAYA SAYGI, GELECEĞE YATIRIM

Belediye ekiplerinin koordineli bir şekilde mahalle mahalle ilerlediği çalışmalarda, vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınıyor. Özellikle çocukların ve yaşlıların yaz aylarında açık alanları daha rahat ve güvenli kullanabilmesi hedefleniyor. Darıca Belediyesi, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir şehir hayatı için her yaz gerçekleştirdiği bu çalışmaları, çevreye duyarlı bir hizmet anlayışıyla yürütüyor. Mahalle sakinlerinin de takdirini toplayan temizlik kampanyası sayesinde hem estetik hem de hijyenik bir kent ortamı sağlanıyor.



(Ömer İLGEÇ)