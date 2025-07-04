Daha temiz bir Darıca için yaz mesaisi başladı

YAZ BOYUNCA HER MAHALLEDE DEVAM EDECEK
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hummalı bir şekilde devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Temiz bir çevre hem doğamızın korunması hem de vatandaşlarımızın yaşam konforu açısından büyük önem taşıyor. Yaz aylarında çevre düzenlemelerine özel bir hassasiyet gösteriyor, mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma kapsamında her mahallemizde belirli periyotlarla detaylı temizlik ve bakım onarım çalışmaları yaz boyunca devam edecek” dedi.
DOĞAYA SAYGI, GELECEĞE YATIRIM
Belediye ekiplerinin koordineli bir şekilde mahalle mahalle ilerlediği çalışmalarda, vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınıyor. Özellikle çocukların ve yaşlıların yaz aylarında açık alanları daha rahat ve güvenli kullanabilmesi hedefleniyor. Darıca Belediyesi, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir şehir hayatı için her yaz gerçekleştirdiği bu çalışmaları, çevreye duyarlı bir hizmet anlayışıyla yürütüyor. Mahalle sakinlerinin de takdirini toplayan temizlik kampanyası sayesinde hem estetik hem de hijyenik bir kent ortamı sağlanıyor.
(Ömer İLGEÇ)