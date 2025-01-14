Darıca ailesini buluşturan turnuva

Darıca’da dayanışmayı ve işbirliğini arttırmak amacıyla düzenlenen ve 48 kurum takımının katılımıyla yaklaşık 2 ay süren Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Dereceye giren takımları ödüllendiren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, amaçlarının Darıca ailesini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Darıca’da kurumlar arasındaki dayanışma ve birlik beraberliği güçlendirmek amacıyla Darıca Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası tamamlandı. Final maçlarıyla sona eren turnuda yaklaşık 2 ay sürerken turnuvada ilçede bulunan 48 kurum takımı mücadele etti.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesinde görev yapan Coğrafya Öğretmeni Zeliha Kurtuluş adına düzenlenen turnuva oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olurken dereceye giren takımlar da belli oldu. Turnuvada birinciliği Darıca İtfaiye kazanırken ikinci ise Gençlik ve Spor Müdürlüğü oldu. Sırasöğütler Anadolu Lisesi’nin üçüncü olduğu turnuvada dördüncülüğü ise Neşet Yalçın Anadolu Lisesi elde etti. Dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü tarafından takdim edilirken merhume öğretmen Zeliha Kurtuluş’un ailesine de plaket verildi.

BIYIK: “AMACIMIZ DARICA AİLESİNİ GÜÇLENDİRMEK”

Turnuvaya katılan bütün takımları ve sporcuları tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, böyle anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Darıca’da her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası ilçemizdeki kurumlar arasındaki diyalogu, dayanışmayı ve birlik beraberlik duygularını kuvvetlendiriyor. Amacımız bu tür etkinliklerle Darıca ailesini güçlendirmek ve kurumlar arasındaki işbirliklerini arttırmak. Bu vesileyle tüm kurumlarımıza ve sporcularımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Zeliha öğretmenimizi de bir kez daha rahmetle anıyorum. Darıca bütün kurumlarıyla birlikte güzel. Biz hep birlikte Darıca ailesini oluşturuyoruz. Bundan sonra da bu dayanışmamızın artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

