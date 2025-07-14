DARICA BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK’TAN 15 TEMMUZ MESAJI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda 15 Temmuz’u unutmayacaklarını belirterek “O gece aziz milletimiz; bayrağımıza, devletimize, demokrasimize ve bağımsızlığımıza canı pahasına sahip çıkarak, karanlık bir geceyi aydınlığa dönüştürmüştür” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak o kahramanlara borçlu olduğumuzu kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında 15 Temmuz ruhunun sürekli diri tutulması gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz, bu milletin iradesine ve istiklaline nasıl sahip çıktığının, destansı bir şekilde tüm dünyaya gösterildiği gündür. 15 Temmuz Türkiye'nin tarihinde unutulmayacak bir dönüm noktası, milletimizin azim ve kararlılığıyla gösterdiği destansı bir direnişin simgesidir. Kahraman milletimizin, FETÖ’cü darbeci teröristlere, vesayet odaklarına karşı verdiği destansı mücadeleyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. O gece aziz milletimiz; bayrağımıza, devletimize, demokrasimize ve bağımsızlığımıza canı pahasına sahip çıkarak, karanlık bir geceyi aydınlığa dönüştürmüştür. Ülkemizin demokratik kurumlarına, özgürlüklerimize, milli irademize yönelen bu saldırıya karşı Türk milleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatan, millet, istiklal ve istikbali tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Kahraman milletimizin cesareti, azmi ve fedakarlıkları, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin bir sembolüdür. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Darıca olarak bizler de o direnişin bir parçasıyız. 15 Temmuz gecesi vatan için şehit düşen kahramanlarımız arasında, ilçemizin yiğit evladı, polis memuru Edip Zengin de vardı. Aziz şehidimizi ve tüm 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu gözünü kırpmadan canını veren kahramanlarımıza borçluyuz. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin kıymetini bilmeli; bu ruhu her zaman diri tutmalıyız. Bu vesileyle, 15 Temmuz’un 9. yılında, demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyor; tüm hemşehrilerimi düzenleyeceğimiz anma programına ve birlik yürüyüşümüze katılmaya davet ediyorum.”