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Darıca Belediyesi Kültür Sanat Sezonu Başlıyor

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle Darıca’da kültür sanat nabzını tutmaya devam eden Darıca Belediyesi, Ekim ayı ile birlikte yeni sezona başlıyor. Ekim ayı kültür sanat takvimi açıklanırken birçok etkinlik, sanatseverlerle buluşacak.

Darıca Belediyesi Kültür Sanat Sezonu Başlıyor

03 Ekim 2024 Perşembe 12:17

 Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi yayınlandı. Genç yaşlı 7’den 70’e herkese hitap edecek programların yer aldığı etkinlikler Darıcalılara keyifli anlar yaşatacak. 6 Ekim Pazar günü çocuk tiyatrosu ile perdelerini açacak olan Adnan Menderes Kültür Merkezi, birbirinden güzel programlara sahne olacak. Birbirinden farklı etkinlikleri sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanan Darıca Belediyesi, sezon boyunca birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak.


HERKESE HİTAP EDECEK PROGRAMLAR

6 Ekim Pazar günü günü saat 13.00’da Sevimli Çalışkanlar Sınıfı adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. 12 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Söz ve Türkü Dinletisi programı gerçekleştirilecek. 15 Ekim Salı günü saat 19.30’da ise Geçmişten Günümüze Filistin adlı söyleşi etkinliği düzenlenecek. Sevilen sunucu Serdar Tuncer ve Siyaset Bilimci Yazar Savaş Şafak Barkçin’in katılacağı Filistin Söyleşisi gerçekleşecek.27 Ekim Pazar Günü ise Doktor Panço isimli çocuk tiyatrosu 13.00 ve saat 15.00 olmak üzere iki seans ile tiyatro severlerle buluşacak. 29 Ekim Salı günü ise saat 19.23’te Cumhuriyet Bayramı’na özel 29 Ekim Cumhuriyet Konseri düzenlenecek.

BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET

Yeni sezonda Darıca’da birçok önemli etkinliği sanatseverlerle buluşturacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Her alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da ilçemizi marka bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Tiyatrodan konserlere, çocuk sinemasından söyleşilere kadar her alanda 7’den 70’e herkese hitap eden etkinlikler ile Darıcalı sanatseverlere dolu dolu bir kültür sanat sezonu yaşatmak istiyoruz. Bu doğrultuda planlama ile yeni sezona merhaba diyoruz. Düzenlenecek tüm etkinliklerimize hemşerilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

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