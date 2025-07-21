DARICA BELEDİYESİ’NDEN ULAŞIMDA KONFOR VE ESTETİK DOKUNUŞ DEVAM EDİYOR

Darıca Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren prestij cadde yapım çalışmalarına devam ediyor. Darıca’nın önemli caddelerinden biri olan Ali Arıcan Caddesi; asfalt, kaldırım ve dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Darıca Belediyesi, şehir estetiğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla Ali Arıcan Caddesi’nde “Prestij Cadde Projesi” başlattı. Çalışmalar kapsamında asfalt ve kaldırım söküm işlemleri başladı. Projenin yaklaşık 1 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

CADDE YEPYENİ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Toplamda 370 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki cadde, proje kapsamında yenilenerek modern bir görünüme kavuşacak. Çalışmalar çerçevesinde; 3.300 m² asfalt, 1.500 m² kaldırım döşenecek, 20 adet dekoratif aydınlatma direği ile estetik bir cadde aydınlatması sağlanacak.

BIYIK: “DARICA’YI DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT HALİNE GETİRİYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, prestij cadde uygulamalarıyla Darıca’yı daha modern bir şehir haline getirmek istediklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Darıca’nın her köşesine dokunmaya devam ediyoruz. Ali Arıcan Caddesi’ni hem görsel açıdan modern bir hale getirecek hem de vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artıracağız. Proje kapsamında; altyapı, üstyapı, aydınlatma, peyzaj ve yol düzenlemeleri ile caddeyi yeni bir görünüme kavuşturacağız. Prestij Cadde Projesi ile mahallelerimize değer katıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. En kısa sürede çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız.”



(Ömer İLGEÇ)