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Darıca Belediyesi’nin eğitime desteği başarıyı getirdi

Darıca Belediyesi, ücretsiz hazırlık kurslarıyla gençlerin başarı hikayelerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Hem YKS hem de LGS sınavlarına Darıca Belediyesi ile hazırlanan gençlerin elde ettiği başarılar büyük sevinç yarattı.

Darıca Belediyesi'nin eğitime desteği başarıyı getirdi

25 Temmuz 2025 Cuma 09:52

 Darıca Belediyesi’nin gençlere yönelik yürüttüğü eğitim projeleri meyvesini vermeye devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren üniversite hazırlık kursları ve Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezi (KİGEM) bünyesinde eğitim alan öğrenciler, 2025 YKS ve LGS sınavlarında gösterdikleri üstün başarılarla Darıca’nın gururu oldular.

YKS’DE BÜYÜK BAŞARI

Darıca Belediyesi üniversite hazırlık kurslarında eğitim alan öğrencilerden biri Türkiye 263’üncü, bir diğeri ise Türkiye 686’ıncısı oldu. Ayrıca; ilk 1.000’de 2 öğrenci, ilk 20.000’de 4 öğrenci, ilk 50.000’de 8 öğrenci ve ilk 100.000’de ise 20 öğrenci yer aldı.

LGS’DE UMUT VEREN SONUÇLAR

Sınavlara hazırlık sürecinde gençlerin en büyük yol arkadaşı olan Darıca Belediyesi, YKS’de olduğu gibi LGS’de de gençleri sınavlara en iyi şekilde hazırladı. KİGEM kurs merkezlerinde LGS’ye hazırlanan öğrencilerden yüzde 1’lik dilimde 2 öğrenci, yüzde 1-5’lik dilimde 7 öğrenci ve yüzde 5-10’luk dilimde de 12 öğrenci yer aldı.

BIYIK: ‘GENÇLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sınavlarda başarı elde eden gençleri tebrik ederek başarı hikayelerinde yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu: “Gençlerimizin gösterdiği bu başarılar bizi hem gururlandırıyor hem de geleceğe dair umudumuzu pekiştiriyor. Darıca Belediyesi olarak eğitim bizim en öncelikli konularımızdan biri. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Kurs merkezlerimizdeki öğretmenlerimize, ailelerimize ve azimle çalışan tüm öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimizin yanında olmaya, onların başarı hikâyelerine ortak olmaya devam edeceğiz.”

(Ömer İLGEÇ)

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