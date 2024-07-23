Darıca Köşe Bucak Temizleniyor

‘Daha temiz bir Darıca’ anlayışıyla saha müdürlüklerinden oluşan bir ekip kuran Darıca Belediyesi’nin ilçe genelinde başlattığı kapsamlı yaz temizliği çalışmaları devam ediyor. Oluşturulan ekipler her hafta farklı bir mahallede cadde ve sokaklardan parklara kadar her alanı köşe bucak temizliyor.

Darıca Belediyesi, “Daha temiz bir Darıca” anlayışıyla örnek bir uygulama başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ana cadde ve sokaklar ile parklar başta olmak üzere ilçe genelinde kapsamlı bir yaz temizliği için özel bir ekip kuruldu. Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sıfır Atık Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü gibi saha müdürlüklerinden oluşan ekipler her hafta farklı bir mahallede cadde ve sokaklardan parklara, boş arsalardan çöp konteynırlarına kadar her alanı titizlikle temizliyor.

KÖŞE BUCAK TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Darıca’nın her mahallesinde detaylı bir şekilde baştan aşağı yapılan temizlik çalışması ile bütün cadde ve sokaklar ile boş arsalar başta olmak üzere ortak kullanım alanları adeta köşe bucak temizleniyor. Yaz boyunca devam edecek çalışma kapsamında ekipler hummalı bir şekilde canla başla çalışarak mahalleleri vatandaşlar için hijyenik ve temiz bir hale getiriyor. Vatandaşlara da çağrıda bulunan ekipler, özellikle çöplerin boş alanlara atılamaması konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurguluyorlar. Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla yapılan çalışmaların hummalı bir şekilde devam edeceği belirtildi.