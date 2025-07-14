Darıca’da 15 Temmuz ruhu bir kez daha canlanacak

BIYIK: “TÜM HALKIMIZI BU ANLAMLI GECEYE DAVET EDİYORUM”
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz’un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “15 Temmuz, milletimizin vatanına, bayrağına ve demokrasisine nasıl sahip çıktığının en net göstergesidir. O gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkes canını ortaya koydu. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bu büyük milletin yazdığı destanı bir kez daha hatırlamak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için tüm hemşehrilerimizi 15 Temmuz Salı akşamı düzenleyeceğimiz yürüyüşe ve anma programımıza davet ediyorum.”