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Darıca’da 15 Temmuz ruhu bir kez daha canlanacak

Darıca Belediyesi, 15 Temmuz’u unutturmamak ve milli birlik ruhunu yeniden yaşatmak için anlamlı bir program hazırladı. Demokrasi zaferinin 9. Yıldönümü etkinlikleri öncesinde Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleşecek ve ardından Orhan Hakalmaz konseriyle birlikte demokrasi nöbeti tutulacak.

Darıca'da 15 Temmuz ruhu bir kez daha canlanacak

14 Temmuz 2025 Pazartesi 11:55

Darıca Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında anlamlı bir anma programı düzenliyor. Milletimizin destansı direnişinin 9. yılında, şehitlerimizi anmak ve birlik ruhumuzu yaşatmak amacıyla hazırlanan etkinlikler 15 Temmuz Salı akşamı gerçekleşecek. Program, saat 20.00’de Darıca Belediyesi önünden start alacak Birlik Yürüyüşü ile başlayacak. Ardından, 21.00’de Dudayev Sahili Amfi Tiyatro Alanı’nda sevilen sanatçı Orhan Hakalmaz sahne alacak.


BIYIK: “TÜM HALKIMIZI BU ANLAMLI GECEYE DAVET EDİYORUM”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz’un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “15 Temmuz, milletimizin vatanına, bayrağına ve demokrasisine nasıl sahip çıktığının en net göstergesidir. O gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkes canını ortaya koydu. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bu büyük milletin yazdığı destanı bir kez daha hatırlamak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için tüm hemşehrilerimizi 15 Temmuz Salı akşamı düzenleyeceğimiz yürüyüşe ve anma programımıza davet ediyorum.”

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