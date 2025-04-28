Darıca’da sünnet şöleni kayıtları başladı Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı. Kayıtlar Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde devam ederken, 5 yaş ve üzeri çocuklar için başvurabiliyor.

28 Nisan 2025 Pazartesi 11:30