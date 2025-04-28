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Darıca’da sünnet şöleni kayıtları başladı

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı. Kayıtlar Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde devam ederken, 5 yaş ve üzeri çocuklar için başvurabiliyor.

Darıca'da sünnet şöleni kayıtları başladı

28 Nisan 2025 Pazartesi 11:30

 Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı. Yetkililer kayıtların yoğun bir şekilde devam ettiğini, kontenjanın tamamlanmasının ardından kayıtların sona ereceğini ifade ederek, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlardan acele etmelerini istedi. Kayıtların tamamlanmasının ardından sünnet kıyafetlerinin dağıtılacağı ve tüm masrafların Darıca Belediyesi tarafından karşılanacağı sünnet şöleni için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların muhtarlıklardan alınacak durum tespit formunu doldurarak Darıca Belediyesi’ne başvurmaları gerekiyor. Sünnet kayıtlarıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak ya da 444 7441 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.

(Erkan ERENLER)
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