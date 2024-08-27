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Darıca’daki okullarda temizlik seferberliği

Darıca Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasına sayılı günler kala ilçedeki okullarda temizlik seferberliği başlattı.

Darıca'daki okullarda temizlik seferberliği

27 Ağustos 2024 Salı 09:51

 Darıca Belediyesi tarafından oluşturulan temizlik ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmesi için ilçede bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda temizlik çalışmaları yapıyor. Özellikle çocukların başarısı ve sağlığı açısından çok büyük önem taşıyan temizlik çalışmalarında okullar en ince ayrıntısına kadar büyük bir titizlikle temizleniyor.

OKULLAR YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Belediye ekipleri sınıflardan okul bahçelerine kadar okulların tüm ortak alanlarını temizleyip dezenfekte ediyor. Ayrıca ekipler okulların bahçelerin süpürüp oyun alanlarını yıkıyor. Ekipler, varsa bahçelerdeki yabani otları biçip ağaç budama da yapıyor. Tüm bu çalışmaların okullar açılana kadar bütün okullarda tamamlanması hedefleniyor.

ÇOCUKLARIMIZA TEMİZ OKUL BAHÇESİ HAZIRLIYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara temiz bir okul bahçesi hazırlamak istediklerini belirterek "Her şey sevgili çocuklarımız için. Temizlik ve bakım çalışmalarımızla bir yandan öğrencilerimize tertemiz okul bahçeleri sunarken bir yandan da eğitim hayatlarında en büyük destekçileri olmaya devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı kıymetli öğrencilerimizin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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