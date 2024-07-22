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Darıcalı gençler Millet Bahçesi’nde sahne alacak

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerlerin hünerlerini sergilediği “Sanat Seninle Sokakta” etkinliği devam ediyor. Farklı mahallelerde gerçekleşen etkinlik kapsamında gençler 24 Temmuz Çarşamba akşamı Darıca Millet Bahçesi’nde sahne alacak.

Darıcalı gençler Millet Bahçesi'nde sahne alacak

22 Temmuz 2024 Pazartesi 12:38

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçedeki kültür sanat alanındaki eksikliği gidermek amacıyla hayata geçirilen İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerler, hünerlerini “Sanat Seninle Sokakta” etkinliği ile sahnelemeye devam ediyor. Gitar, ney, bağlama, piyano gibi 9 farklı branşta eğitim gören gençlerden oluşan koro her akşam farklı bir mahallede sahneye çıkarken Darıcalılar da konserlere büyük ilgi gösteriyor.

DARICA MİLLET BAHÇESİ’NDE DÜZENLENECEK

Sanat Seninle Sokakta etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserler ile gençler hünerlerini sergilerken bu kez Darıca Millet Bahçesi’nde müzikseverler eğlenceye doyacak. 24 Temmuz Çarşamba saat 20.45’te Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek etkinlikte gençler en güzel şarkıları Darıcalılar için seslendirecek. Darıca’nın gençleriyle yol yürümeye devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da “Bizim çocuklar diye adlandırdığımız gençlerden oluşan koro Darıcalılara güzel bir müzik keyfi yaşatıyor. Onlara güveniyor ve inanıyoruz” diyerek Darıcalıları etkinliğe davet etti.

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