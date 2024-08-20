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Darıcalı karateciler Sivas'tan madalyalarla döndü

Darıca Belediyesi'nden 4 sporcu, Sivas'ta gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası'nda 3'üncü olarak Türkiye'yi Balkan ve Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Darıcalı karateciler Sivas'tan madalyalarla döndü

20 Ağustos 2024 Salı 18:41



  Bünyesinden Olimpiyat ikincisi ve birçok Dünya ve Avrupa şampiyonu çıkararak örnek olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü son olarak Sivas'ta gerçekleşen Türkiye Karate Şampiyonası'nda da adeta fırtına gibi esti. Darıca Belediyesi’nden 4 sporcu Türkiye Karate Şampiyonası'nda 3'üncü olarak, Türkiye'yi Balkan ve Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. Muhammet Emin Akçay, Kerem Yaray, Taylan Cemal Sakin ve Furkan Sertel, Darıca'yı milli forma altında temsil edecek. 
 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak ilçemizin gençlerinin her alanda olduğu gibi sporda da en büyük destekçisiyiz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz artık sporda bir marka oldu ve örnek bir kulüp haline geldi. Amacımız Darıca'mızın gençlerinin elinden tutmak ve bizim gençlerimizi Türk sporuna kazandırmak. Gençler de elde ettikleri başarılarla bizleri her zaman gururlandırmaya devam ediyor. 4 genç kardeşimiz daha ilçemizi ve ülkemizi Balkan ve Dünya şampiyonasında temsil edecek. Kendilerini kutluyor ve başarılar diliyorum. Bizler her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. 
                           


İHA
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