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Denizli Büyükşehre 13 kardeş şehir

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür, turizm, sanat ve spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirmek, belediyeler arasında yardımlaşma, dayanışma, işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla 13 belediye ile kardeşlik köprüsü kuruyor.

Denizli Büyükşehre 13 kardeş şehir

20 Ağustos 2024 Salı 20:25


Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemin 14’üncü maddesinde yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesinin 13 belediye ile kuracağı kardeşlik köprüsü kararı görüşüldü. Ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür, turizm, sanat ve spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirmek, belediyeler arasında yardımlaşma, dayanışma, işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehir olacağı 13 il, ilçe ve belde belediyesi ile ilgili madde oybirliği ile kabul edildi.  
 
Kardeşlik köprüsü  
Buna göre, Uşak Belediyesi, Afyonkarahisar’ın Başmakçı, Dinar ve Evciler Belediyesi ile Sultandağı ilçesinin Yeşilçiftlik ve Şuhut ilçesinin Karaadilli Belediyesi, Kocaeli’nin Derince, İzmit ve Karamürsel Belediyesi, Ordu’nun Altınordu, Çamaş, Gürgentepe ve Kabataş Belediyesi ile kardeşlik köprüsü kurulacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu 13 belediye ile kuracakları kardeşlik köprüsünün kente güzellikler getirmesini dileyerek önümüzdeki süreçte kardeş belediyeler ile ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirerek birçok alanda ortak projeye imza atacaklarını söyledi. 
                                    


İHA
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