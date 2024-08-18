banner1070
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DEPREMİN 25. YILINDA DEPREM ŞEHİDİ MERHUM ALAETTİN KURTU BİR KEZ DAHA RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ RUHU ŞAD MAKAMI CENNET OLDUN

ALAETTİN KURT ANADOLU LİSESİNDE DAHA ÖNCE SERGİ AÇIP BELGESEL SUNUMU YAPMIŞTIK

DEPREMİN 25. YILINDA DEPREM ŞEHİDİ MERHUM ALAETTİN KURTU BİR KEZ DAHA RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ RUHU ŞAD MAKAMI CENNET OLDUN

18 Ağustos 2024 Pazar 19:58




https://www.gebzegazetesi.com/egitim/deprem-sehidi-alaettin-kurt-lisesinde-deprem-sergisi-h55004.html

Deprem Şehidi Alaettin Kurt Lisesi'nde Deprem Sergisi 6 ŞUBAT KAHRAMAN MARAŞ DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜN DE GEBZE ALATN. KURT ANADOLU LİSESİNNDE DEPREM FOTOĞRAFLARI SERGİSİ AÇIP DEPREMLER TARİHİ BELGESEL SUNUMU YAPTIK 6 ŞUBAT KAHRAMAN MARAŞ DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜN DE GEBZE ALATN. KURT ANADOLU LİSESİNNDE DEPREM FOTOĞRAFLARI SERGİSİ AÇIP DEPREMLER TARİHİ BELGESEL SUNUMU YAPTIK

DEPREMLER TARİHİ BELGESELİ
https://m.youtube.com/watch?v=D55ZdWrG7c0

DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ
https://m.youtube.com/watch?v=78YieVuOX0Q

Adını 17 Ağustos da Deoremde şehit olan merhum milletvekili Alaettin Kurt dan alan Gebze Alaettin Kurt Anadolu lisesi müdürlüğü tarafından deprem sergisi ile ilgili yapılan yazılı açıklamayı yayınlıyoruz:

“…Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin 1.yıl dönümünde Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve TÜGVA işbirliğiyle Gazeteci Yazar İsmail Kahraman tarafından hazırlanan gazete manşetlerinden oluşan deprem sergisinin açılışı yapılarak akabinde de yine İsmail Kahraman tarafından hazırlanan Deprem Belgeselinin gösterimi yapıldı.
Asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yine bir deprem şehidi olan merhum Alaettin Kurt’un da adının verildiği okulumuzda deprem şehitlerimizin anılması amacıyla gerçekleştirilen saygı duruşu, sergi ve belgesel gösteriminin ardından deprem şehitlerimiz için dualar da edildi.
Öğretmen ve öğrencilerimizin ilgiyle takip ettiği sergi ve belgesel gösterimleri sonrasında deprem farkındalığı adına bu tür çalışmalarının yapılmasının önemi bir kez daha vurgulandı.
Öğrencilerimizden Yahya Doruk’un 17 Ağustos 1999 depremi ve 6 Şubat 2023 depremleri ile ilgili hüzün ve yardımlaşma duyguları ile deprem farkındalığının geliştiği ve Devletimizin depremin ilk anından itibaren ortaya koyduğu insani süreçlerin önemine dair duygu ve düşünceleri hepimizin düşüncelerine tercüman olmuş oldu.
Bu vesileyle depremlerde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve etkinlik için arşivini açan Gazeteci Yazar İsmail Kahraman başta olmak üzere TÜGVA ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, Kent Konseyine teşekkür ediyoruz…”


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yoğun bakım genişletiyor, kalp merkezi hazırlanıyor Yoğun bakım genişletiyor, kalp merkezi hazırlanıyor
Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı, vatandaşlar evlerine dönüyor Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı,...
Evli çifti kaza ayırdı Evli çifti kaza ayırdı
Engelsiz taksi gelin arabası oldu: Ömür boyu mutluluğa taşıdı Engelsiz taksi gelin arabası oldu: Ömür boyu mutluluğa...
İZAYDAŞ'ı kuran Sefa Sirmen, tartışmalı yeni çöp fabrikası hakkında konuştu İZAYDAŞ'ı kuran Sefa Sirmen, tartışmalı yeni...
Adana'da mühendislik öğrencilerinden uluslararası başarı Adana'da mühendislik öğrencilerinden uluslararası...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yoğun bakım genişletiyor, kalp merkezi hazırlanıyor
Atatürk Devlet Hastanesi'nde palyatif ve yoğun bakım yatak sayısının artırılması amacıyla yoğun bakım...

Haberi Oku