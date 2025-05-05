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DİLİSKELESİ’NDE KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan eski Karslılar Derneği binasının yıkımına başlandı. Mülkiyeti Dilovası Belediyesi’ne ait olan yapının yerine, mahalle halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir Kültür Merkezi inşa edilecek.

DİLİSKELESİ'NDE KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

05 Mayıs 2025 Pazartesi 11:18

 SEÇİM VAADİ GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, seçim döneminde verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirtti. “Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz Kültür Merkezimizin temelini en kısa sürede atacağız. Mahallemizin sosyal yaşamına değer katacak bu merkez, çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkesin istifade edeceği bir bir yaşam alanı olacak" dedi.
ÇOK AMAÇLI BİR KOMPLEKS... 
Hayata geçirilecek olan proje; düğün salonu, etkinlik salonları, bazı belediye birimleri için hizmet noktaları, gençler ve STK’lar için lokal ve sosyal alanlar ile terasında tüm Diliskelesi halkının faydalanacağı teras kafeyi barındıracak. Çok amaçlı olarak tasarlanan merkez, Diliskelesi Mahallesi'nde önemli bir eksikliği giderecek.
“DİLİSKELESİ’NDE ANILARIM VAR”
Başkan Ömeroğlu, projeye ilişkin duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
“Diliskelesi Mahallemizin hemen her sokağında anılarım var. Bu nedenle burada yapılacak her yatırım benim için çok daha anlamlı. Kültür Merkezimizin temelinde sadece beton değil, yılların hayali, beklentisi ve mahalle halkımızın emeği olacak. Hep birlikte daha güzel bir Diliskelesi inşa edeceğiz.”
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