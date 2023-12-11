Dilovalı Çocuklar Doyasıya Eğlendiler

Dilovası Belediyesi bir ilke imza atarak düzenlediği "Çocuk Konseri" renkli görüntülere sahne oldu. Konserde; Ayhan Öztürk öncülüğünde yaklaşık 400 çocuk söylenen şarkılarla dans edip doyasıya eğlendiler.

Dilovası Belediyesi; hafta sonu farklı bir konser etkinliği ile 6-12 yaş çocuklara yönelik “Çocuk konseri” düzenledi.

400 ÇOCUK DOYASIYA EĞLENDİ

Pazar günü Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve Ayhan Öztürk’ün sahne aldığı konserde; interaktif oyun ortamı içinde doğaçlama ses ve ritim oyunlarıyla gelişen müzikal şovuyla konsere katılan yaklaşık 400 çocuğu ve velileri doyasıya eğlendirdi.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Renkli görüntülere sahne olan konseri Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’de çocuklarla birlikte takip etti. Başkan Şayir, konser sonrası kısa bir konuşma yaparak, “Çocuklarımızın mutluluğu her şeye bedel. Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımızın geleceği ve mutluluğu için çalışıyoruz. Biz çocuklarımız için çalışırken, çocuklarımızdan beklentimiz derslerine çalışsınlar. Okusunlar. Kültürde, sporda başarılı olsunlar. Tek istediğimiz budur. Çocuklarımızı seviyoruz” şeklinde konuştu.