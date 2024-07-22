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Dilovası Belediyesi Mazgallara Bakım ve Tamir Çalışmaları Başlattı

Dilovası Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında mazgallara yönelik geniş çaplı bir bakım ve tamir çalışması başlattı.

Dilovası Belediyesi Mazgallara Bakım ve Tamir Çalışmaları Başlattı

22 Temmuz 2024 Pazartesi 12:37

 
Belediye ekipleri, yağışlı havalarda su baskınlarını önlemek ve altyapı sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlamak amacıyla mazgalların temizliği ve onarımını gerçekleştiriyor.
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mazgalların düzenli bakımının önemine dikkat çekerek, "Yağışlı havalarda su taşkınlarının önüne geçmek ve vatandaşlarımızın daha güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla mazgallara periyodik bakım yapıyoruz. Ayrıca, tespit edilen hasarlı mazgalların da tamir işlemlerini hızla gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Ömeroğlu, bu çalışmaların yanı sıra vatandaşlardan da çevre temizliğine özen göstermelerini ve mazgalların üzerine çöp atmamalarını rica etti. Bu şekilde, belediye ekiplerinin çalışmalarının daha etkili olacağı ve altyapı sistemlerinin daha verimli çalışacağı belirtildi.
Dilovası Belediyesi'nin mazgallara yönelik bu çalışmaları, ilçe sakinlerince memnuniyetle karşılandı.

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