Dilovası Camilerinde Ramazan Temizliği

KURU KÖPÜK SİSTEMİ KULLANILIYOR
Soğuk hava şartları nedeniyle camilerdeki halıların daha hızlı kuruması için Kuru Köpük Sistemi kullanılıyor. Bu yöntem sayesinde halılar kısa sürede temizlenip kuruyarak cemaatin ibadetine hazır hale getiriliyor.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK
Konuya ilişkin açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ramazan ayı boyunca camilerde temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirterek, şunları söyledi: "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmesi için ekiplerimiz büyük bir titizlikle çalışıyor. Bu mübarek ayda vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda ibadet etmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz." Belediye ekipleri, çalışmalarını Ramazan ayı boyunca sürdürecek.
(Ömer İLGEÇ)