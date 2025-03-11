Dilovası Camilerinde Ramazan Temizliği

Dilovası Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki tüm camilerde genel temizlik çalışması başlattı. Belediye ekipleri, ibadethanelerin hijyen durumunu göz önünde bulundurarak kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriyor.

KURU KÖPÜK SİSTEMİ KULLANILIYOR





Soğuk hava şartları nedeniyle camilerdeki halıların daha hızlı kuruması için Kuru Köpük Sistemi kullanılıyor. Bu yöntem sayesinde halılar kısa sürede temizlenip kuruyarak cemaatin ibadetine hazır hale getiriliyor.





TEMİZLİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK



