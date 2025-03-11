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Dilovası Camilerinde Ramazan Temizliği

Dilovası Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki tüm camilerde genel temizlik çalışması başlattı. Belediye ekipleri, ibadethanelerin hijyen durumunu göz önünde bulundurarak kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriyor.

Dilovası Camilerinde Ramazan Temizliği

11 Mart 2025 Salı 12:58

 KURU KÖPÜK SİSTEMİ KULLANILIYOR

Soğuk hava şartları nedeniyle camilerdeki halıların daha hızlı kuruması için Kuru Köpük Sistemi kullanılıyor. Bu yöntem sayesinde halılar kısa sürede temizlenip kuruyarak cemaatin ibadetine hazır hale getiriliyor.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Konuya ilişkin açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ramazan ayı boyunca camilerde temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirterek, şunları söyledi: "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmesi için ekiplerimiz büyük bir titizlikle çalışıyor. Bu mübarek ayda vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda ibadet etmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz." Belediye ekipleri, çalışmalarını Ramazan ayı boyunca sürdürecek.

(Ömer İLGEÇ)
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