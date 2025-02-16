Dilovası Kent Meydanı Projesi İhaleye Çıkıyor

Dilovası Belediyesi, ilçeye modern ve çok amaçlı bir Kent Meydanı kazandırmak için çalışmalarına başladı. Eski belediye binasının yerine inşa edilecek olan bu proje, sosyal ve kültürel alan ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. 10 Mart’ta ihaleye çıkacak olan Kent Meydanı projesi, tamamlandığında vatandaşların sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacak.

KENT MEYDANI 7 BİN 197 METREKARE ALANDA YÜKSELECEK

Dilovası’nın yeni Kent Meydanı, 4 bin 853 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek ve toplam kullanım alanı 7 bin 197 metrekare olacak. Proje kapsamında meydan, 540 gün içinde tamamlanarak ilçenin önemli bir ihtiyacına çözüm getirecek.

PROJENİN KAT PLANLARI VE DONATI ALANLARI

Kent Meydanı projesi, 2 bodrum kat ve zemin kattan oluşacak. İçerisinde çeşitli sosyal ve kültürel alanlar yer alacak.

2. BODRUM KAT

50 araç kapasiteli kapalı otopark Özel bireyler için ayrılmış otopark alanları, Mekanik ve enerji odaları

1. BODRUM KAT

Fuaye alanı, Kafeterya ve teras alanı, Aile Çocuk Merkezi (Küçük yaş grubu çocuklar için oyun ve aktivite alanı), Bowling Salonu, E-Spor Salonu,2 adet sinema salonu (Toplam 129 kişi kapasiteli),Sinema fuaye alanı ve toplantı odası

ZEMİN KAT

Açık teras alanı (Etkinliklerde kullanılabilecek)

BAŞKAN RAMAZAN ÖMEROĞLU: "DİLOVASI'NA YAKIŞAN BİR MEYDAN OLUŞTURUYORUZ"

Başkan Ömeroğlu, özellikle gençler ve aileler için hazırlanan sosyal alanlara vurgu yaparak “Gençlerimizin ilgi duyduğu aktiviteleri dikkate alarak e-spor salonu, bowling alanı ve sinema salonları gibi donatıları da projemize dahil ettik. Ailelerimiz için ise Aile Çocuk Merkezi ile çocukların güvenli ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirmesini sağlayacağız. Dilovası’nın yeni Kent Meydanı, her yaştan vatandaşımıza hitap eden bir merkez olacak. Bu kıymetli projenin hayat bulmasına vesile olan ve her zorlu süreçte desteğini asla esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Birlikte daha birçok önemli projeyi ilçe sakinlerimizin hizmetine sunacak ve ilçemizin yaşam standardını daha da yükselteceğiz."

GENÇLER VE AİLELER İÇİN YENİ SOSYAL ALANLAR

Başkan Ömeroğlu, özellikle gençler ve aileler için hazırlanan sosyal alanlara vurgu yaparak şunları kaydetti: “Gençlerimizin ilgi duyduğu aktiviteleri dikkate alarak e-spor salonu, bowling alanı ve sinema salonları gibi donatıları da projemize dahil ettik. Ailelerimiz için ise Aile Çocuk Merkezi ile çocukların güvenli ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirmesini sağlayacağız. Dilovası’nın yeni Kent Meydanı, her yaştan vatandaşımıza hitap eden bir merkez olacak. Bu kıymetli projenin hayat bulmasına vesile olan ve her zorlu süreçte desteğini asla esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Birlikte daha birçok önemli projeyi ilçe sakinlerimizin hizmetine sunacak ve ilçemizin yaşam standardını daha da yükselteceğiz" dedi.

10 MART’TA İHALEYE ÇIKILIYOR