Dilovası Yaz Spor Okulları Coşkuyla Başladı

Açılış törenine Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, birim müdürleri, sporcular ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, sporun gençlerin gelişimi üzerindeki önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün burada, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sporla buluşmasını sağlamak için toplandık. Spor, sadece fiziksel sağlık açısından değil, aynı zamanda disiplin, takım çalışması ve özgüven gibi önemli değerlerin de kazandırılmasına katkı sağlar. Bu okullar, çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirmelerine ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine de yardımcı olacak. Gençlerimizin spor yaparak vakit geçirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve enerjilerini doğru alanlara yönlendirmelerini sağlayacaktır."

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Başkan Ömeroğlu ayrıca, spor okullarının toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde planlandığını belirtti: "Sporun birleştirici gücüne inanıyor ve bu gücü ilçemizde daha da güçlendirmek istiyoruz. 2400 çocuğumuza, futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis gibi çeşitli branşlarda eğitimler vereceğiz. Alanında uzman antrenörlerimizle, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için özel programlar hazırladık. Velilerimizin de bu süreçte çocuklarına destek olmalarını ve onları teşvik etmelerini rica ediyorum. Birlikte, daha sağlıklı ve mutlu bir gelecek inşa edebiliriz. Spor Okullarımızın malzemelerinin temini noktasında desteklerini esirgemeyen İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan ve kıymetli yönetimine teşekkür ediyorum.” dedi.

EĞLENCELİ, VERİMLİ BİR YAZ OLACAK

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise konuşmasında, "Dilovası ilçemizin gençleri için böyle güzel bir etkinliği düzenleyen belediyemize teşekkür ederim. Spor, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişiminde büyük rol oynar. Bu yaz spor okulları sayesinde çocuklarımızın hem eğlenceli hem de verimli bir yaz geçireceğine inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Tören sonunda tüm çocuklara spor ekipmanları hediye edildi. Spor okullarına kayıtlar devam ediyor ve tüm çocuklar bu fırsattan yararlanmak için davet ediliyor.

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