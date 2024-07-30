İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası Yaz Spor Okulları Coşkuyla Başladı

Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, 2024 sezonunun açılışını coşkuyla gerçekleştirdi.

Dilovası Yaz Spor Okulları Coşkuyla Başladı

30 Temmuz 2024 Salı 17:04

Açılış törenine Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, birim müdürleri, sporcular ve aileleri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, sporun gençlerin gelişimi üzerindeki önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün burada, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sporla buluşmasını sağlamak için toplandık. Spor, sadece fiziksel sağlık açısından değil, aynı zamanda disiplin, takım çalışması ve özgüven gibi önemli değerlerin de kazandırılmasına katkı sağlar. Bu okullar, çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirmelerine ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine de yardımcı olacak. Gençlerimizin spor yaparak vakit geçirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve enerjilerini doğru alanlara yönlendirmelerini sağlayacaktır."
SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ
Başkan Ömeroğlu ayrıca, spor okullarının toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde planlandığını belirtti: "Sporun birleştirici gücüne inanıyor ve bu gücü ilçemizde daha da güçlendirmek istiyoruz. 2400 çocuğumuza, futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis gibi çeşitli branşlarda eğitimler vereceğiz. Alanında uzman antrenörlerimizle, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için özel programlar hazırladık. Velilerimizin de bu süreçte çocuklarına destek olmalarını ve onları teşvik etmelerini rica ediyorum. Birlikte, daha sağlıklı ve mutlu bir gelecek inşa edebiliriz. Spor Okullarımızın malzemelerinin temini noktasında desteklerini esirgemeyen İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan ve kıymetli yönetimine teşekkür ediyorum.” dedi.
EĞLENCELİ, VERİMLİ BİR YAZ OLACAK
Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise konuşmasında, "Dilovası ilçemizin gençleri için böyle güzel bir etkinliği düzenleyen belediyemize teşekkür ederim. Spor, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişiminde büyük rol oynar. Bu yaz spor okulları sayesinde çocuklarımızın hem eğlenceli hem de verimli bir yaz geçireceğine inanıyorum," ifadelerini kullandı.
Tören sonunda tüm çocuklara spor ekipmanları hediye edildi. Spor okullarına kayıtlar devam ediyor ve tüm çocuklar bu fırsattan yararlanmak için davet ediliyor.
8 FARKLI TESİSTE, 13 BRANŞTA HİZMET VERECEK
Dilovası Belediyesi, İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları’nda 2024 yılı yaz döneminde 8 tesiste hizmeti verilecek. Dilovası Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda 6 ile 12 yaş aralığındaki çocuklara, Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Badminton, Atletizm, Güreş, Jimnastik, Yüzme, Boks, Kick Boks, Tekvando, Tenis, olmak üzere toplam 13 farklı branşlarda eğitim verilecek. Eğitimler, alanında uzman antrenörler tarafından verilecek olup, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için özel programlar uygulanacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN ŞEHİT FARUK ASLAN POLİS MERKEZİ'NE ZİYARET BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN ŞEHİT FARUK ASLAN POLİS...
Geleceğin teknoloji yıldızları Kocaeli’de yetişiyor Geleceğin teknoloji yıldızları Kocaeli’de yetişiyor
KOSKEM sahillerde 247 kişiyi hayata bağladı KOSKEM sahillerde 247 kişiyi hayata bağladı
Büyükşehir, 10 yeni otobüsü daha filosuna kattı Büyükşehir, 10 yeni otobüsü daha filosuna kattı
Vali Aktaş, Basın İlan Kurumu Kocaeli Şubesi ile Bir Araya Geldi Vali Aktaş, Basın İlan Kurumu Kocaeli Şubesi ile...
Atık ilaçlar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor Atık ilaçlar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN ŞEHİT FARUK ASLAN POLİS...
Arsa temini ve yapımı Gebze Belediyesi tarafından üstlenilerek emniyet teşkilatına teslim edilen ve kısa...

Haberi Oku