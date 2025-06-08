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Dilovası’nda Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Dilovası Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla halk bayramlaşması programı düzenledi. Bayramın ikinci günü Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleşen program her kesimden yoğun ilgi gördü.

Dilovası'nda Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

08 Haziran 2025 Pazar 13:10

 Bayramlaşma programına; Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
“BURUK BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ”
Bayramlaşma töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Ramazan Ömeroğlu, bu yıl ki bayramı buruk geçirdiklerini belirterek, özellikle Gazze ve Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Ömeroğlu, “Bayramlar; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirdiğimiz özel günlerdir. Ancak Gazze’de yaşananlar nedeniyle bu bayramda kalbimiz buruk. Yaşanan soykırımı bir kez daha nefretle kınıyoruz. Dualarımız Filistin halkıyla...” dedi.

HERKESİN BAYRAMINI KUTLADI
Konuşmasının ardından tüm katılımcıların bayramını tek tek kutlayan Başkan Ömeroğlu, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Bayramlaşma programı çay ve sohbet eşliğinde samimi bir ortamda sona erdi.
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