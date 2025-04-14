Dilovası'nda Gıda Ve Marketlere Yönelik Denetimler Sıklaştırıldı

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilgili kurum ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yemek firmaları ile zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

YEMEK FİRMALARINDA GENİŞ ÇAPLI DENETİM

İlçede hizmet veren yemek firmalarında yapılan denetimlerde; et ve beyaz et ürünlerinin TETT (Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi) ve SKT (Son Kullanma Tarihi) kontrolleri titizlikle yapıldı. Kahvaltılık ürünlerde kullanılan gıdaların uygunluğu denetlenirken, döner kesme makinası ve gramaj ayarları da kontrol edildi.

Firmanın kiler ve depo alanlarında sebze ve meyve ürünlerinin Quar sistemiyle tarla çıkış bilgileri ve fiyat bilgileri incelendi. Ayrıca iş yerinde ilaçlama işlemleri, çalışan personelin hijyen belgeleri ve genel hijyen koşulları da denetimlerden geçirildi.

MARKETLERDE HAKSIZ KAZANÇ VE SKT DENETİMİ

Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde de denetimlerini sürdürüyor. Raflardaki ürünlerin fiyat etiketleri, kasa fiyat uyumları, son kullanma tarihleri ve haksız kazanç girişimleri denetim altına alındı. Bu denetimler, Dilovası Kaymakamlığı’na bağlı ekiplerin de katılımıyla ortak şekilde yürütülüyor.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “HALKIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yapılan denetimlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: