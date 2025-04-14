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Dilovası'nda Gıda Ve Marketlere Yönelik Denetimler Sıklaştırıldı

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilgili kurum ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yemek firmaları ile zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Dilovası'nda Gıda Ve Marketlere Yönelik Denetimler Sıklaştırıldı

14 Nisan 2025 Pazartesi 10:38

 YEMEK FİRMALARINDA GENİŞ ÇAPLI DENETİM
İlçede hizmet veren yemek firmalarında yapılan denetimlerde; et ve beyaz et ürünlerinin TETT (Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi) ve SKT (Son Kullanma Tarihi) kontrolleri titizlikle yapıldı. Kahvaltılık ürünlerde kullanılan gıdaların uygunluğu denetlenirken, döner kesme makinası ve gramaj ayarları da kontrol edildi.
Firmanın kiler ve depo alanlarında sebze ve meyve ürünlerinin Quar sistemiyle tarla çıkış bilgileri ve fiyat bilgileri incelendi. Ayrıca iş yerinde ilaçlama işlemleri, çalışan personelin hijyen belgeleri ve genel hijyen koşulları da denetimlerden geçirildi.
MARKETLERDE HAKSIZ KAZANÇ VE SKT DENETİMİ
Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde de denetimlerini sürdürüyor. Raflardaki ürünlerin fiyat etiketleri, kasa fiyat uyumları, son kullanma tarihleri ve haksız kazanç girişimleri denetim altına alındı. Bu denetimler, Dilovası Kaymakamlığı’na bağlı ekiplerin de katılımıyla ortak şekilde yürütülüyor.
BAŞKAN ÖMEROĞLU: “HALKIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yapılan denetimlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve haksız kazancın önüne geçmek adına hem yemek firmalarında hem de marketlerde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, gıdanın üretiminden tüketiciye ulaşana kadar her aşamasını kontrol ediyor. Özellikle çocuklarımıza yemek hizmeti sunan firmalar ve günlük alışveriş yapılan marketlerde titiz bir denetim süreci yürütüyoruz. Bu süreçte iş birliği yapan esnaflarımıza teşekkür eder, vatandaşlarımızın da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde belediyemize bildirmelerini rica ederim dedi.

(Ömer İLGEÇ)
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