banner1066
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası'nda Halı Saha Bitmek Üzere

Dilovası Belediyesi'nin başlattığı Kapalı Halı Saha tesisleri projesi, sona yaklaşıyor. Köseler Mahallesinde inşa edilen tesis, bölgedeki sporseverlere ve gençlere hizmet etmeye hazırlanıyor.

Dilovası'nda Halı Saha Bitmek Üzere

26 Temmuz 2024 Cuma 00:39

Kapalı halı sahanın, dört mevsim boyunca kullanılabilecek ve hava şartlarından bağımsız olarak spor yapma imkânı sunacak.
AMACIMIZ DAHA İYİ KOŞULLARDA SPOR
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Köseler Mahallemizde hizmet verecek kapalı halı saha tesisleri, gençlerimizin daha iyi koşullarda spor yapmalarını sağlayacak. İlçemizin spor altyapısını güçlendirmek, gençlerimize sağlıklı ve aktif bir yaşam sunmak için attığımız bu adım çok önemli. Özellikle kış aylarında spor yapmak zorlaşabiliyor; ancak bu kapalı tesis ile hava şartlarından bağımsız olarak spor yapılabilecek. Bu sayede gençlerimizin spor yapma alışkanlığı kazanmasını ve yeteneklerini geliştirmesini hedefliyoruz."
TOPLUMSAL BAĞLARI GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ
Başkan Ömeroğlu, konuşmasının devamında tesisin sosyal ve kültürel anlamda da katkı sağlayacağını belirterek, "Yeni tesisimiz, tamamlandığında tüm halkımıza hizmet verecek. Spor turnuvaları, eğitim programları ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek, toplumsal bağları güçlendirmeyi amaçlıyoruz. " dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca yaz temizliği Darıca yaz temizliği
Çiftçi, Türkiye 14.’sünü Makamında Ağırladı Çiftçi, Türkiye 14.’sünü Makamında Ağırladı
Darıca Köşe Bucak Temizleniyor Darıca Köşe Bucak Temizleniyor
Genel Müdür Erkılınç’tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı Genel Müdür Erkılınç’tan 24 Temmuz Gazeteciler...
Su Taşkınlarının Önüne Geçmek İçin Mazgallarda Çalışma Su Taşkınlarının Önüne Geçmek İçin Mazgallarda...
2 Yılda 17 Bin Çocuğa Ücretsiz At Biniş Eğitimleri Verildi 2 Yılda 17 Bin Çocuğa Ücretsiz At Biniş Eğitimleri...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Darıca yaz temizliği
Darıca'da kurulan özel ekiple yaz boyunca cadde, sokak ve parklar köşe bucak temizleniyor.

Haberi Oku