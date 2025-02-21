DİLOVASI’NDA KARLA MÜCADELE EKİPLERİ 7/24 SAHADA

Dilovası Belediyesi karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçenin dört bir yanında yoğun bir mesai harcıyor. Ana arterlerden yaya yollarına kadar birçok noktada ekipler, yolların açık kalması için büyük bir özveriyle çalışıyor.

TUZLAMA VE KÜREME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ekipler, gece gündüz kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yollarda olası buzlanmaları önlemek için önlem alıyor. Özellikle ana yolların ve hastane, okul, kamu kurumları gibi önemli noktaların ulaşımda aksama yaşamaması adına çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için yoğun bir mesai harcayan ekipler, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahada mücadeleye devam ediyor.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: "EKİPLERİMİZ SEFERBER OLDU"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için belediye ekiplerinin canla başla çalıştığını belirtti. Başkan Ömeroğlu, "Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte ekiplerimiz hemen harekete geçti. 7/24 esasına göre çalışan ekiplerimiz, mahallelerimizde, ana arterlerde, cadde ve sokaklarımızda karla mücadele ediyor. Tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için tüm imkânlarımızı seferber ettik" dedi.

VATANDAŞLAR MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Dilovası Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları, vatandaşlardan da takdir topladı. Özellikle sabah saatlerinde yolların açık olması ve ulaşımda aksama yaşanmaması, belediye ekiplerinin titiz çalışmasının bir sonucu olarak görülüyor.