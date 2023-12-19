Dilovası’nda; Kutsal Emanetlere Büyük İlgi

Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Sakal-ı Şerif ve Kutsal Emanetler Sergisi; Dilovalılar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, dört gün boyunca ücretsiz olarak sergilenen Sakal-ı Şerif ve Kutsal Emanetleri yakından incelediler.

Tarihi ve manevi öneme sahip eserleri yakından inceleyen Dilovalılar’ın duygusal anlar yaşadığını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası Belediyesi olarak, Peygamberimizin Hz. Muhammed'in (S.A.S) kutsal emanetlerini Dilovası’na getirmenin, Dilovalılarla ile buluşturmanın mutluluk ve maneviyatını yaşadık. Çok sayıda vatandaşımızın büyük ilgi gösterdiği Peygamber Efendimiz ile alakalı her şey bizim için çok önemlidir. İnşallah ilerleyen yıllarda Sakal-ı Şerif ve Kutsal Emanetler sergisini yeniden ilçemize getirerek aynı gurur ve mutluluğu yaşamak nasip olur” dedi.