Dilovası’nda Sevgi Mağazası İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Dilovası Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ihtiyaç sahipleriyle gönül köprüsü kuran “Sevgi Mağazası”, hem bedenleri hem de yürekleri ısıtmaya devam ediyor. Sosyal dayanışmanın güçlü bir örneği olan mağaza, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin temel giyim ihtiyaçlarını karşılıyor.

Dilovası Belediyesi’nin tamamen sıfır ürünlerden oluşan Sevgi Mağazası’nda kadın, erkek ve çocuklar için özel bölümler yer alıyor. Geniş ürün yelpazesiyle mağaza, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.

MAĞAZA KÜLTÜR MERKEZİ İÇERİSİNDE HİZMET VERİYOR

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi içerisinde yer alan Sevgi Mağazası, hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Mağazadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Dilovası Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ekiplerince yapılan sosyal inceleme sonrasında belirleniyor. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımız ihtiyaç halinde belirli sürelerle yazlık ve kışlık kıyafetlerini ücretsiz olarak temin edebiliyor.

Dilovası’nda dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendiriyor. Mağazadan faydalanan vatandaşlar, kendilerini değerli hissettiklerini ifade ederken, bu imkânı sağlayan Dilovası Belediyesi’ne ve katkı sunan yardımseverlere teşekkür ediyor.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: "DAYANIŞMA RUHUYLA HAREKET EDİYORUZ"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak, bir çocuğun ya da bir büyüğümüzün yüzünde tebessüme sebep olmak bizim için çok kıymetli. Sevgi Mağazamız sayesinde hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla ihtiyaçlarını karşılıyor, aynı zamanda da dayanışma ruhu güçleniyor. Bu sosyal destek köprüsünü büyütmeye devam edeceğiz. Emeği geçen ve projemize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

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