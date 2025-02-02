Dilovası’nda Sömestr Tatili Coşkulu Geçti

TİYATRO VE MÜZİKAL GÖSTERİLER
Dilovası’nda sömestr tatili boyunca Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları ve müzikal gösteriler sahnelendi. Çocuklar, bu etkinliklerde hem eğlendiler hem de eğitici mesajlar aldılar. “Karlar diyarı” adlı tiyatro oyununda çevre bilincinin önemi anlatılırken, “jonglor ve ibişi gösterisi” oyununda sağlıklı yaşam ve temizliğin gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, “ dört kafadar müzikali çocuklara arkadaşlık ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu eğlenceli bir şekilde öğretti. Etkinlikler, çocukların hem eğlenmelerini hem de değerli hayat dersleri almalarını sağladı.
ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN GEZİ ETKİNLİKLERİ
Tatilde çocuklar için düzenlenen bir diğer etkinlik ise özel geziler oldu. Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukların farklı mekanları keşfederek sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Atlı eğitim merkezi ve bilim merkezi gezisi düzenledi. Bu gezilerde çocuklar, doğal güzellikleri, eğitici alanları ziyaret etme fırsatı buldular. Hem eğlenceli hem öğretici olan bu geziler, çocukların çevrelerine olan bakış açılarını geliştirdi.
YÜZME HAVUZUNDA EĞLENCE
Tatil boyunca çocuklara, belirli günlerde yüzme havuzunda keyifli saatler geçirerek hem fiziksel aktivitelerini artırdılar hem de eğlenceli bir ortamda vakit geçirdiler. Bu etkinlik, çocukların suya olan güvenlerini pekiştirmelerine ve sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazanmalarına yardımcı oldu.
BAŞKAN RAMAZAN ÖMEROĞLU'NDAN MESAJ
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, tatil boyunca düzenlenen etkinliklerin sonunda yaptığı açıklamada, çocuklara başarılar dileyerek bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı. Başkan Ömeroğlu, “Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak ve onlara keyifli anlar yaşatmak için düzenlediğimiz bu etkinlikler, sadece bir tatil eğlencesi değil, aynı zamanda önemli bir öğrenme fırsatıdır. Bu tür programları gelecekte de sürdüreceğiz. Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
(Ömer İLGEÇ)