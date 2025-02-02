Dilovası’nda Sömestr Tatili Coşkulu Geçti

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sömestr tatilinde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Çocukların hem eğlenceli vakit geçirmelerini hem de yeni şeyler öğrenmelerini sağlamak amacıyla pek çok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kültür Merkezi, tatilin her günü çocukların eğlence ve eğitimle dolu bir atmosferde keyifli zaman geçirebileceği bir alan haline geldi.

TİYATRO VE MÜZİKAL GÖSTERİLER

Dilovası’nda sömestr tatili boyunca Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları ve müzikal gösteriler sahnelendi. Çocuklar, bu etkinliklerde hem eğlendiler hem de eğitici mesajlar aldılar. “Karlar diyarı” adlı tiyatro oyununda çevre bilincinin önemi anlatılırken, “jonglor ve ibişi gösterisi” oyununda sağlıklı yaşam ve temizliğin gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, “ dört kafadar müzikali çocuklara arkadaşlık ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu eğlenceli bir şekilde öğretti. Etkinlikler, çocukların hem eğlenmelerini hem de değerli hayat dersleri almalarını sağladı.

ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN GEZİ ETKİNLİKLERİ

Tatilde çocuklar için düzenlenen bir diğer etkinlik ise özel geziler oldu. Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukların farklı mekanları keşfederek sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Atlı eğitim merkezi ve bilim merkezi gezisi düzenledi. Bu gezilerde çocuklar, doğal güzellikleri, eğitici alanları ziyaret etme fırsatı buldular. Hem eğlenceli hem öğretici olan bu geziler, çocukların çevrelerine olan bakış açılarını geliştirdi.

YÜZME HAVUZUNDA EĞLENCE

Tatil boyunca çocuklara, belirli günlerde yüzme havuzunda keyifli saatler geçirerek hem fiziksel aktivitelerini artırdılar hem de eğlenceli bir ortamda vakit geçirdiler. Bu etkinlik, çocukların suya olan güvenlerini pekiştirmelerine ve sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazanmalarına yardımcı oldu.

BAŞKAN RAMAZAN ÖMEROĞLU'NDAN MESAJ