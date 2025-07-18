Dilovası’nda Yaz Spor Okulları Coşkuyla Başladı

BAŞKAN ÖMEROĞLU: "ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZDİR"
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yaz spor okullarının başlamasıyla “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hem de sosyalleşmesi bizim önceliklerimiz arasında. Onların yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak, hem eğlenmeleri hem de sportif alanlarda gelişmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl 13 farklı branşta açtığımız yaz kurslarımıza çocuklarımız yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgi bizleri mutlu ediyor.”
İMES OSB’DEN ANLAMLI DESTEK
Yaz spor okullarında kullanılan spor malzemelerinin temini konusunda İMES OSB’nin önemli bir destek sağladığını belirten Başkan Ömeroğlu, katkı sunan isimlere teşekkür etti:
“Spor okullarımızın malzeme tedariği konusunda desteklerini esirgemeyen İMES OSB Başkanı Sayın Ahmet Tokkan’a, Bölge Müdürü Sayın Onur Kesici’ye ve kıymetli yönetimlerine teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri işbirlikleri bizleri daha da güçlü kılıyor.”
Dilovası Belediyesi, çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmeye ve onların yanında olmaya devam ediyor.
(Erkan ERENLER)