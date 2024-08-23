Dilovası'nın İlk Stratejik Planı Yapılıyor

Dilovası Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendirecek olan Stratejik Plan çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'nun liderliğinde yürütülen ve ilk kez yapılacak olan Stratejik Plan, ilçenin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel kalkınmasını hedefleyen kapsamlı bir yol haritası oluşturmayı amaçlıyor.

Stratejik Plan, vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, şeffaf ve katılımcı bir süreçle hazırlandı. Belediyenin ilgili birimlerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, yerel işletmeler ve vatandaşların görüşleri de planın oluşturulmasında dikkate alınacak.

Başkan Ömeroğlu, planın ilçenin sürdürülebilir gelişimi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Stratejik Planımız, Dilovası'nın yarınlarını inşa etmek adına atılacak adımların sağlam bir temelini oluşturuyor. Tüm paydaşlarımızın desteğiyle hazırlanan bu plan, ilçemizin ihtiyaçlarına uygun ve uzun vadeli bir vizyon sunuyor," dedi.