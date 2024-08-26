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Dükkanı taradılar, arkadaşına çay içmeye gelen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir işyerine kurşun yağdıran zanlılar, arkadaşına çay içmeye gelen 18 yaşındaki genci öldürdü. Olay yerinde 22 boş kovan bulundu.

Dükkanı taradılar, arkadaşına çay içmeye gelen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:37


  Olay, gece saatlerinde Sırasöğütler mahallesi Sanayi caddesi ile Aydınlar caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi caddesi ile Aydınlar caddesi kesişiminde bulunan 4 işyerine yoldan geçen otomobilden ateş edildi. Kurşunlar, saldırı esnasında arkadaşına çay içmek için gelen 18 yaşındaki Ahmet Satan'a isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Satan, yapılan tüm müdahalelere  rağmen kurtarılamadı. Kurşunlanan 3 işyerinin hurdacı, bir işyerinin ise kaportacı olduğu öğrenildi. Olay yerinde 22 boş kovan bulundu.  
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
                                    


İHA
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