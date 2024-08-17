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Encümen’de kiralama ihaleleri yapıldı

Büyükşehir encümeninde çeşitli konular görüşülüp karara bağlanırken Gölcük, İzmit, Karamürsel ve Körfez’deki yerler için kiralama ihalesi düzenlendi

Encümen'de kiralama ihaleleri yapıldı

17 Ağustos 2024 Cumartesi 20:54

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısı Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleştirildi. Encümen toplantı salonunda düzenlenen toplantıda kiralama ihaleleri yapılırken çeşitli konular görüşülerek karara bağlandı. Yapılan ihalelerde en yüksek ve en düşük teklif veren firmalar belli olurken kazanan firmaların ihale komisyonunun değerlendirmesinin ardından açıklanacağı belirtildi.

 

GÖLCÜK, İZMİT VE KÖRFEZ’DEKİ KİRALAMALAR

Gölcük Denizevler Sahil Parkı’nda bulunan kafeterya ve çay bahçesi için düzenlenen ihaleye iki kişi teklif verdi. Açık artırma usulü yapılan ihalede Oğuzhan Yavuz 32 bin TL’lik teklif sunarken Nihat Talay ikinci turda çekildi. İzmit ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan Kültürel Sosyal Tesis için Kocaeli Ordulular Kültür ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına Nurettin Arıcan 7.000 TL’lik teklif verirken Kabaloğlu Mahallesi’ndeki Kent Ormanı’nda bulunan büfe/kafeterya için Rüstem Özgenç 2.750 TL’lik teklif verdi. Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan araç park yeri için Çağım Ulaşım Hizmetleri adına Orhan Dede 86.000 TL’lik teklif sundu.

 

EREĞLİ’DEKİ BALIK YAZIHANELERİ

Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi’nde bulunan balık yazıhaneleri için de kiralama ihaleleri düzenlendi. 1 No’lu yazıhane için İbrahim Kaldırımcı 7.500 TL, 5 No’lu yazıhane için Dilan Aytaş 7.000 TL, 6 No’lu yazıhane için Aykut Özkan 6.500 TL, 7 No’lu yazıhane için Murat Dursun 10.000 TL, 8 No’lu yazıhane için Suat Dursun 10.000 TL ve kafeterya için Orhan Ersan 4.250 TL’lik teklif verdi. 

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