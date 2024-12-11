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Engelli Nazar'ın Tekerlekli Sandalye Sevinci

Dilovası'nda yaşayan 20 yaşındaki bedensel engelli Nazar Eroğlu, kendisine teslim edilen tekerlekli sandalye ile büyük bir mutluluk yaşadı. Dilovası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda Nazar'ın ihtiyacı karşılandı.

Engelli Nazar'ın Tekerlekli Sandalye Sevinci

11 Aralık 2024 Çarşamba 16:24

 İHTİYAÇLAR YERİNDE TESPİT EDİLDİ
Dilovası Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla ilçede ihtiyaç sahibi aileleri tespit etmeye ve onlara gerekli desteği sağlamaya devam ediyor. Orhangazi Mahallesi’nde yaşayan Nazar Eroğlu ve ailesiyle iletişime geçen ekipler, Başkan Ramazan Ömeroğlu’nun talimatları doğrultusunda hızlı bir şekilde harekete geçti. Tekerlekli sandalye teslimi, Başkan Ömeroğlu’nun bizzat katılımıyla gerçekleştirildi.
“SİZİN MUTLULUĞUNUZ BİZİM MUTLULUĞUMUZ”
Teslim sırasında Nazar Eroğlu’nun sevincine ortak olan Başkan Ömeroğlu, genç kızla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Nazar’ın ihtiyaçlarını ve ailesinin beklentilerini öğrenmek için aileyle de bir süre görüşen Başkan Ömeroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalara büyük önem veriyoruz. Her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Nazar’ın yüzündeki bu gülümseme, bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”
EROĞLU AİLESİNDEN TEŞEKKÜR
Eroğlu ailesi, Başkan Ömeroğlu ve belediye ekiplerine teşekkür ederek, “Nazar’ın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Bu destek, ailemizin yaşamına büyük bir kolaylık sağladı. Belediyemizin duyarlılığı bizi çok mutlu etti,” dedi.
TOPLUMDAN BÜYÜK TAKDİR
Dilovası Belediyesi’nin bu tür destekleri sadece ihtiyaç sahibi aileler tarafından değil, ilçe genelindeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Belediye yetkilileri, engelli bireyler için yürütülen projelerin artarak devam edeceğini belirtti.
Bu tür çalışmalar, sosyal dayanışmayı artırırken, toplumsal farkındalık oluşturma adına da önemli bir örnek teşkil ediyor.
Nazar Eroğlu’nun tekerlekli sandalye sevinci, bu duyarlılığın en güzel yansıması oldu.
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