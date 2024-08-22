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Erenler’de Sağlık Park için çalışmalar başladı

Erenler Dilmen Mahallesinde hayata geçirilecek olan ‘Sağlık Park’ Projesini daha önceden müjdeleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, çalışmaların başladığını ve kısa zaman içerisinde tamamlamak istediklerini ifade etti.

Erenler'de Sağlık Park için çalışmalar başladı

22 Ağustos 2024 Perşembe 18:06


  Erenler Belediyesi vatandaşlara yönelik sosyal alan çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Dilmen Mahallesinde hayata geçirilecek olan ‘Sağlık Park’ Projesini daha önceden müjdeleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, çalışmaların başladığını ve kısa zaman içerisinde tamamlamak istediklerini ifade etti. Başkan Şenol Dinç, “İlçemize vatandaşlarımız için yeni yürüyüş ve koşu yolları ile keyiflice zaman geçirebilecekleri alanlar katmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede daha önceden müjdesini verdiğimiz Sağlık Parkta ekiplerimiz çalışmalarına başladı” dedi. 
  Başkan Dinç, “Dilmen Mahallemizde ağaçların bulunduğu alanı en güzel şekilde değerlendiriyoruz. İçerisinde yürüyüş yollarının ve oturma alanlarının bulunacağı parkımızı inşallah kısa zaman içerisinde kıymetli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ekiplerimiz gayret ve özveri ile şuanda çalışmalarını sürdürüyor. Heyecanla üzerinde emek verdiğimiz bir çalışma. Hayırlı olmasını diliyorum. Güzel Erenler’imiz için projeler üretmeye devam edecek, çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” diye konuştu. 
                                     


İHA
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