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Evlenecek çiftlere destek

Gölcük Belediyesi ile Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında aile yapısının ve değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Evlenecek çiftlere destek

22 Ağustos 2024 Perşembe 18:08


  Gölcük Belediyesi yeni evlenecek çiftlere destek olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında; Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gölcük Belediyesi arasındaki iş birliği protokolü imzalandı. Başkanlık makamında protokol imzalanması sonrasında; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, protokolün evlilik hazırlığında olan çiftlere hayırlı olmasını diledi. Evlilik öncesi eğitim programı; aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amacıyla oluşturuldu. Programın; evlilik öncesi süreçte çiftlere birbirlerini iyi tanımaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve muhtemel sorunlarla baş edebilme yeteneği kazandırma, evliliğe ‘iyi bir başlangıç yapabilme' fırsatı vermesi hedefleniyor. 
                                    


İHA
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