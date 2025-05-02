Fen işleri ekiplerinden yoğun çalışma

ASFALT VE KALDIRIM TAMİRAT ÇALIŞMALARI
Yapılan planlama ve gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Şekerpınar Mahallesi ve Akse Mahallesi’ndeki muhtelif sokaklarda deforme olan yerlerde asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde de vatandaşların şikayetlerine konu olan, mevsim şartlarından dolayı deforme olan kaldırımlarda da gerekli düzenlemeleri yapıyor. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam edeceği belirtildi.
(Ömer İLGEÇ)