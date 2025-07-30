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Fen İşleri ekiplerinden yoğun çalışma

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saha çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yapılan imalatlarla birlikte, Çayırova’da hem yaya hem de araç ulaşımı konforunun artması hedefleniyor.

Fen İşleri ekiplerinden yoğun çalışma

30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:37

 Çayırova’da ulaşımın daha konforlu ve daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki birçok noktada imalat ve tamirat yapıyor. Asfalt serimi, kaldırım tamiratı, kilit taşı döşeme ve kaldırım yapımı çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova genelindeki ulaşım ve yaya konforunu artırmak amacıyla hız kesmiyor. İlk olarak Emek Mahallesi’nde asfalt yama çalışması yapan Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha sonrasında ise Cumhuriyet Mahallesi Özgünkent Sitesi mevkiinde asfalt serimi gerçekleştirdi.

 

ASFALT, KİLİT TAŞI VE KALDIRIM TAMİRATI

Asfalt serim çalışmalarının yanı sıra, kilit taşı ve kaldırım tamiratı ile kaldırım imalatı da gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sayede yaya güvenliğini de sağlamış oluyor. Akse Mahallesi’nde bulunan 474 Sokak’ta kilit taş tamiratı yapan ekipler, ayrıca Özgürlük Mahallesi 203. Sokak ve 211. Sokak’ta kaldırım tamiratı yaptı. Bununla birlikte Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi 369. Sokak’ta ise kaldırım imalatı yaptı. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden konuya ilişkin gerçekleştirilen açıklamada, Çayırovalıların konforunun artırılması adına çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

(Erkan ERENLER)

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