Fen İşleri ekiplerinden yoğun çalışma

ASFALT, KİLİT TAŞI VE KALDIRIM TAMİRATI
Asfalt serim çalışmalarının yanı sıra, kilit taşı ve kaldırım tamiratı ile kaldırım imalatı da gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sayede yaya güvenliğini de sağlamış oluyor. Akse Mahallesi’nde bulunan 474 Sokak’ta kilit taş tamiratı yapan ekipler, ayrıca Özgürlük Mahallesi 203. Sokak ve 211. Sokak’ta kaldırım tamiratı yaptı. Bununla birlikte Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi 369. Sokak’ta ise kaldırım imalatı yaptı. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden konuya ilişkin gerçekleştirilen açıklamada, Çayırovalıların konforunun artırılması adına çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.
(Erkan ERENLER)