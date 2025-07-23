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Gebze Topçular Köprülü Kavşağı’nda çevre düzenlemesi

Kocaeli’de mevcut yeşil alanları daha estetik hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Gebze Topçular Köprülü Kavşağı’nda başlattığı peyzaj ve çevre düzenleme çalışmasını tamamlayarak bölgeye görsel zenginlik kattı.

Gebze Topçular Köprülü Kavşağı'nda çevre düzenlemesi

23 Temmuz 2025 Çarşamba 10:28

 YENİ BİR YEŞİL ALAN KAZANDIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Topçular Köprülü Kavşağı çevresindeki 8.692 metrekarelik alanı baştan sona yenileyerek bölgeye yeni bir çehre kazandırdı. Çevre düzenlemesi kapsamında 4.500 metrekarelik alana bitkisel toprak serilerek ağaçların sağlıklı ve verimli bir şekilde büyümesi sağlandı. Aynı alanda çimlendirme çalışmaları da gerçekleştirilerek doğayla uyumlu bir peyzaj oluşturuldu.

 

DOĞAL MALZEMELERLE ESTETİK DOKUNUŞ

Projede kullanılan doğal malzemelerle alan estetik açıdan zenginleştirildi. 800 metrekarelik bölümde podima taşı, 2.600 metrekarelik alanda ise ponza taşı kullanıldı. Bu doğal taşlar, hem görsel bütünlük sağladı hem de toprağın hava almasına katkıda bulundu.

 

DOĞAYA DUYARLI BİTKİLENDİRME

Çevre düzenlemesi kapsamında bölgeye çeşitli bitki türleri de dikildi. “Piramit Mazı”, “Top Şimşir”, “Phormium Tenax” ve “Loropetalum” gibi bitkilerle alan süslendi. Bu bitkiler, bölgeye doğal bir görünüm kazandırırken aynı zamanda ekolojik dengeye de olumlu katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi, çevreyi sadece görsel olarak güzelleştirmekle kalmayıp doğa dostu yaklaşımıyla da dikkat çekti.

 

BÖLGEYE KATMA DEĞER SAĞLANDI

Gebze Topçular Köprülü Kavşağı’nda gerçekleştirilen bu kapsamlı çevre düzenlemesi, hem şehir estetiğine hem de vatandaşların yaşam kalitesine olumlu katkılar sundu. Yeşil alanların artması, doğal malzeme kullanımı ve çevreye duyarlı bitkilendirme çalışmaları, doğa ile uyumlu bir yaşam alanı oluşturdu. Vatandaşlar, yapılan düzenlemeden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)

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