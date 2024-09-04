Gebze’de Eylül Meclisi Tamamlandı

Gebze Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesi ile başladı. Meclis gündeminin raporlar bölümünde yer alan; “Belediye Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü çalışma yönetmeliklerine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile hissedar olunan; İstasyon Mahallesi, 6728 ada, 5 parsel sayılı, 1183.77 m² alanlı taşınmazdaki 773.77 m² hissemizin bedeli mukabilinde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 30. maddesine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devrine karşılık, mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mustafapaşa (Gaziler) Mahallesi, 3004 ada, 12 parsel sayılı, 207.00 m² alanlı taşınmaz üzerindeki 6 adet bağımsız bölümün, Sporcu Konaklama Merkezi olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddelerine göre trampa edilerek satın alma yoluyla belediyeye devredilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Kadıllı Mahallesi, Yediyer Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yasal Askı Sürecinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu, Hatipler Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına 2. Yasal Askı Sürecinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu, Güzeller Mahallesi, 4270 Ada 1 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Plan Değişikliği Teklifine ilişkin İmar Komisyonu Raporu ve Pelitli Tır ve Kamyon Garajı Plan Tadilatına ilişkin İmar Komisyonu Raporları oy birliği ile kabul edildi.

GEBZELİ ÖĞRENCİLERE ÜNİVERSİTE DESTEĞİ

Kırmızı Kod tarifesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve Teknik Altyapı (yol katılım) bedellerinin güncellenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının da oy çokluğu ile kabul edildiği Gebze Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı, gündemin teklifler bölümünde yer alan maddeler ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Belediye meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz seçim vaatlerinden biri olan üniversiteye kayıt yaptıracak Gebzeli öğrencilere 5 bin TL nakdi destek yardımını meclise sundu. Eylül ayı olağan meclisinde konuya ilişkin, “Gebze’de ikamet eden ve ilk defa devlet üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilere nakdi destek yardımı yapacağımızı daha önce sözlü olarak ifade etmiştik. Kayıtların tamamlanması ile birlikte öğrencilerin de başvuru talepleri bizlere ulaşmaya başladı. Bizimde kararını almamız gerekiyor. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Yardım teklifine ilişkin gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Gebze Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı 1 Ekim Salı günü saat 15.00’te yapılacağını açıkladı.