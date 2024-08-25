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Gebze'de ormanlık alanda yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gebze'de ormanlık alanda yangın çıktı

25 Ağustos 2024 Pazar 21:36


 
  Edinilen bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, arazöz, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarında helikopter de görev aldı. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 3 orman personelinin dumandan etkilendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.  
  Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. 
                       


İHA
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