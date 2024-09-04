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Gebze’de Tarihi Sarnıcın Restorasyonu Tamamlandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatlarıyla restorasyon çalışmaları başlatılan Tarihi Su Sarnıcı gün yüzüne çıktı. Sarnıçta incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, “Hemen yanı başımızda olan Tarihi Çarşı Hamamı’nı da devraldık. Proje çalışmalarının ardından en kısa sürede restorasyon çalışmaları da başlanarak orayı da kimliğine uygun şekilde yeni kullanım biçimiyle hemşerilerimizle buluşturacağız” dedi.

Gebze'de Tarihi Sarnıcın Restorasyonu Tamamlandı

04 Eylül 2024 Çarşamba 13:01


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatlarıyla restorasyon çalışmaları başlatılan Tarihi Su Sarnıcı gün yüzüne çıktı. 551 metrekarelik meydan düzenlemesinin yanı sıra 245 metrekarelik cam seyir terasıyla, koruma altına alınan Tarihi Su Sarnıcı’nı restorasyon çalışmalarının ardından belediye meclis üyeleri ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte ziyaret ederek incelemede bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Asırlardır Gebze’mize hizmet etmiş bu tarihi su sarnıcını Gebze Belediyesi olarak restorasyon ve koruma çalışmalarını tamamlayıp hizmete hazır hale getirdik. Bugünden itibaren ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde görebilirsiniz. 

TARİHİ HAMAM DA RESTORE EDİLECEK 

Biz diğer tarihi çalışmalarımızın yanı sıra hemen yanı başımızda olan Tarihi Çarşı Hamamı’nı da Gebze Belediyesi olarak devraldık. Restorasyon proje çalışmaları tamamlandı. İnşallah kısa sürede restorasyon çalışmaları da başlanarak orayı da kimliğine uygun şekilde yeni kullanım biçimiyle sizlerle buluşturacağız. Bizler bu kompleks tarih-kültür alanını sizlerle buluşturmaktan mutluyuz. Gebze’mize hayırlı olsun” dedi. Tarihi geçmişi 10. Yüzyıla uzanan Su Sarnıcı; Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Çarşı Çeşmesi ve Çarşı Hamamı gibi diğer tarihi yapılarla da entegre olarak günümüze kadar ulaştı. 

 

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