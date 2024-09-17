Gebze’de Trafiği Rahatlatacak Çalışmalar

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, fen işleri ekipleri tarafından Hacı Halil ve Barış mahallelerinde sürdürülen ve ilçedeki trafiği daha konforlu hale getirecek çalışmaları yerinde inceledi

Gebze Belediyesi ekipleri ilçede trafik yükünü hafifletecek, araç ve yaya trafiğini daha konforlu hale getirecek çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda üst yapı çalışmalarına devam eden fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler; Hacı Halil ve Barış mahallelerinde kavşak ve yol bağlantı işlerini sürdürüyor. Üstyapı çalışmalarını yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Hacı Halil Mahallesi’nde bulunan ve eski öğretmenevi olarak bilinen noktada gerçekleştirilen çalışmalarda; işgal edilen kamu alanını yıkılarak yol genişletme işleminde değerlendirildiğini belirtti.

KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Başkan Büyükgöz bir diğer çalışma noktası olan Barış Mahallesi’nde yaptığı incelemede ise, “Değerli hemşerilerim; yine uzun yıllardır çözülmesi beklenen ve kangren durumuna gelmiş Barış Mahallesi’ndeki bağlantı alanındayız. Burada ana caddeden, karşı mahalle olarak adlandıracağımız bir keskin viraj durumu vardı. Şuan üzerinde bulunduğumuz dolgu çalışmaları ile kot farkı ve viraj sorunları ortadan kalkacak ve kazaların önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.