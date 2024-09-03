Gebze’de ‘Zafer’ Coşkusu

Gebze’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu. Gebze’de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolünün katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen saygı duruşu ve Atatürk anıtına çelenk sunma programına katıldı. İlçe protokolü meydandaki programın ardından Gebze Şehitliğindeki törene geçti. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Başsavcısı Erdal Kuruçay, Garnizon Komutanı Kadir Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, siyasi partilerin ilçe başkanları, şehit aileleri ve yakınları şehitlik ziyaretinde hazır bulundu. Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından ilçe protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİNE SERTİFİKALARI VERİLDİ

Kabristan ziyareti sonrası Gebze Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen ‘Gebzeli Çocuklar Şanlı Zaferi Kutluyor’ programına katılan Başkan Büyükgöz Yaz Okulu’ndan mezun olan çocuklara katılım sertifikalarını verdi. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda Başkan Büyükgöz de çocukların eğlencesine eşlik etti. Çocuklarla halat çekme oyunu oynayan Başkan Büyükgöz, program öncesinde gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “30 Ağustos Şanlı Zafer Bayramımız kutlu olsun.

HER ZAFERE AYNI HASSASİYETLE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Ağustos ayı bizler için zaferlerle dolu bir ay. Geçtiğimiz günlerde de Malazgirt Zaferi’mizi kutladık. Bu milletin tarihinde ne kadar zafer varsa onlara aynı hassasiyetle sahip çıkmamız lazım. Ancak bazı emperyalist güçler son zamanlarda insanlarımıza Malazgirt Zaferini kutlayan 30 Ağustos’u kutlamaz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu milletin taşı toprağı her zaman aynı şehit kanıyla sulanmıştır. Bugün burada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.