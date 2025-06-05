Gebze’den sonra Dilovası Millet Bahçesi de tamam

DİLOVASI, MİLLET BAHÇESİ İLE NEFES ALACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Hayata geçirdiği projelerde toplumun her kesimine hitap eden Büyükşehir, bu çalışmalarla ilçelere doğal ve modern alanlar kazandırıyor. İlçe merkezinin hemen üst tarafına inşa edilen Dilovası Millet Bahçesi bu projelerden birisi oldu. Basketbol, futbol ve tenis kortu gibi spor sahalarının yanı sıra çocuk eğlenceleri ile diğer birçok hizmet, gerçekleştirilen tanıtım programıyla vatandaşların hizmetine sunuldu.

MİLLET BAHÇESİ GÜZEL ANILARLA AÇILDI

Dilovası Millet Bahçesi’nin tanıtım törenine Dilovalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılarak, bu güzel anı hep birlikte yaşadı.

“İNSANLARIN GÖZLERİNDEKİ NEŞE HER ŞEYİ ANLATIYOR”

Bu tür açılışlarda o işin mutluluğunu ve güzelliğini insanların yüzünde görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Cengiz Aytmatov'un çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki; ‘Bütün duyguları anlatmaya yetecek kadar kelime yoktur, gerek de yoktur.” Yani bütün buradaki yaşadığım hisleri anlatabilecek bir kelime bulamıyorum ama gerçekten her şey buraya girerken çocuklarımızın neşesi şu piknik yapan kardeşlerimizin, hanımefendilerin keyfi, gözlerdeki o neşe her şeyi anlatıyor. Aslında bütün mesele budur. Burada yapılanın hikâyesini anlamak isteyenler insanların gözlerine baksınlar” dedi.

“DİLOVASI’NIN SOSYAL ALANLARINI ARTTIRIYORUZ”

İnşa edilen millet bahçesi hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Büyükakın, “Sayılar vermek gerekirse burası 218 bin 652 metrekarelik bir büyüklüğe sahip. Gerçekten çok büyük bir alan değil mi? Dilovası'nda yaptığımız bütün toplantılarda gerek siyasi toplantılarımızda gerekse STK'larla bir araya geldiğimizde, gerek muhtarlarımızla yaptığımız görüşmelerde, vatandaşlarımız ilk sıralarda gelen ihtiyaçlarından bir tanesi de sosyal alan ihtiyaçlarımız var diyorlardı. Bizim insanların piknik yapacağı, oturacağı, çay kahve içeceği, sosyalleşeceği alanlara ihtiyacımız var derlerdi. Biz de giderek bunların sayısını artırmaya çalışıyoruz. Burada çocukların oynayacağı klasik oyun alanları var ama engellilere de uygun” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR DİLOVASI’NA POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYOR”

Tanıtım programında konuşan ve 2008 yılında ilçe yapılan Dilovası’na hem hükümetin hem de Büyükşehir’in pozitif ayrımcılık yaptığını vurgulayan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, “2008 yılında alınan kararla Dilovası ilçe yapıldı ve ilçenin sıkıntı ve sorunları neyse pozitif ayrımcılık yapıldı. Gerek hükümetimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz pozitif ayrımcılık yaptı. Büyükşehirimiz Dilovası’na pozitif ayrımcılık yaptı. Bugün alt yapısı en iyi ilçelerden biriyiz. Üst yapısı en iyi ilçelerden biriyiz. Eğitim açığı olmayan ender ilçelerden biriyiz. Millet Bahçesi'ni sessiz sedasız yaptık. Aziz milletimizin hizmetine açtık” dedi.

ÖMEROĞLU’NDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Böylesine güzel bir eserin vatandaşın hizmetine sunulmasından dolayı çok memnun olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Dilovası ilçemizin kıymetli sakinlerinin nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebileceği millet bahçemizin tanıtım lansmanı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sadece bu güzel eserin değil, birçok önemli hizmet ve eserin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan, her daim her koşulda bizleri asla yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Tahir Büyükakın’a ve ekibine en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKAKIN, ÇOCUKLARLA PENALTI ATIŞI YAPTI

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, alanda piknik yapan vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları ve 50. Yıl Chrysler İlkokulu Bando Takımının mini konserini takip etti. Dilovalı vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükakın, millet bahçesine günün anısına fidan dikti. Ardından futbol sahasında çocuklar ile bir araya gelen ve onlarla penaltı çekişen Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri basketbol sahasında çocuklarla basket atışı da yaptı.

218 BİN METREKARE ALANA SAHİP

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Dilovası Millet Bahçesi projesi, modern yaşam alanları, çevreci yaklaşımı ve sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. Toplam büyüklüğü 218.652,51 m² olan Dilovası Millet Bahçesi’nde 4 bin 720 metre doğal yürüyüş yolları, 17 adet engelli otoparkı olmak üzere 32 adet görevli otopark alanı ve 334 adet misafir otopark alanı inşa edildi. Araçları ile gelen misafirlerin ulaşım konusunda zorluk yaşamaması hedeflenen projede ayrıca 400m3 su deposu, 30m2 depo, 5 adet güvenlik noktası, 47 adet piknik masası, 84 adet bank, 1 adet pergola, 121 adet çöp kovası, 52 adet ahşap kameriye, 632 adet aydınlatma direği bulunuyor.

66 BİN 769 UZUN ÖMÜRLÜ ÇALI BİTKİ ÖRTÜSÜ DİKİLDİ

Proje kapsamında; meydanlar, kafeler, yaya ve bisiklet yolları, sportif aktivite alanları bulunan Dilovası Millet Bahçesi’nde Büyükşehir vatandaşların hem spor yapabileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği zengin bir yaşam alanı oluşturdu. Kocaeli’nde yaşayan vatandaşları her geçen gün daha çok yeşil alanla buluşturan Büyükşehir, Dilovası Millet Bahçesi’nde 6 bin 67 adet ağaç ve 66 bin 769 adet çalı dikimi ile Dilovası’nda yaşayanların daha rahat ortamda bir araya gelmelerine imkân sağlıyor. Proje kapsamında içinde kütüphane, kafeterya, mescit ve WC bulunan toplam bin 830,67 m² alanda millet kıraathanesi, 2 adet büfe, her biri 100m2 olan 3 adet WC, 80m2 bayan ve 153m2 erkek mescit, bin m2’lik amfi meydan bulunuyor.

FARKLI BRANŞLARDA SPOR TESİSLERİ

Kenti yaptığı spor alanları ile güçlendiren Büyükşehir, alanda 35x20 m futbol sahası, 30x14 basket sahası, 24x12m tenis sahası, 21x10m voleybol sahası, 1 takım spor aletleri, 550m koşu yolu alanı, 966m yaya yolu alanı ve 1200m bisiklet yolu yaparak sporseverleri sevindirdi. Ayrıca millet bahçesinde yapılan 900m2’lik trafik park, bin 768,46 m²’lik çocuk oyun alanı ve 295m2’lik engelsiz çocuk alanı ile de millet bahçesinde çocuklar unutulmadı. Dilovası Millet Bahçesi, içinde çocuk oyun alanları, basketbol sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, fitness alanları gibi çeşitli sosyal alanlarla donatılacak. Burası, şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin doğa ile iç içe zaman geçirebileceği ideal bir mekân haline gelecek. Proje Kocaeli’nin sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak bir yaşam alanı olacak.



(Ömer İLGEÇ)