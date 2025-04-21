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Geleceğimizin Teminatı Çocuklar, Tavşancıl Yeşil Vadi’de Buluştu

Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuk Sevgi Evleri Piknik Organizasyonu”, Tavşancıl Yeşil Vadi’de coşku dolu anlara sahne oldu. Doğayla iç içe geçen bu özel günde çocuklar hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi.

Geleceğimizin Teminatı Çocuklar, Tavşancıl Yeşil Vadi'de Buluştu

21 Nisan 2025 Pazartesi 14:58

 BAŞKAN ÖMEROĞLU ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI
Programa Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çocuklarla birlikte voleybol oynayan Başkan Ömeroğlu, daha sonra hep birlikte pasta keserek bu özel anı paylaştı. Başkanın samimi ve içten tavırları, çocukların yüzlerindeki tebessümü daha da büyüttü.
GENİŞ KATILIM SAĞLANDI
Etkinliğe ayrıca AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve ilçe yöneticileri, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Aslan ile Dilovası Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. Programa destek veren tüm protokol üyeleri, çocuklarla yakından ilgilenerek onların sevinçlerine ortak oldu.

“ÇOCUKLARIMIZIN GÜLÜMSEMESİ BİZİM EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ”
Etkinlik sırasında kısa bir konuşma yapan Başkan Ömeroğlu, çocukların toplumun en değerli hazinesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“Bugün burada çocuklarımızla bir arada olmak, onların neşesine ortak olmak bizler için tarifsiz bir mutluluk. Onların gözlerindeki ışıltı, yüzlerindeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Geleceğimizi inşa edecek olan bu güzel yavrularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”
DOYASIYA EĞLENDİLER
Piknik boyunca çeşitli oyunlar oynayan, doğayla iç içe vakit geçiren çocuklar gün boyu eğlencenin tadını çıkardı. Etkinliğe katılan herkesin kalbine dokunan bu güzel organizasyon hem çocuklara moral oldu hem de sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.
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